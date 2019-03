VIDEO. #FRIYAY! Meisje maakt hilarische blunder als ze haar outfit wil fotograferen Redactie

08 maart 2019

15u58 0 Style Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

#ootd. Iedereen die geregeld door Instagram scrolt, heeft de hashtag al eens zien passeren. Het gaat om een afkorting voor outfit of the day, waarbij dus een foto wordt gepost van een garderobe. In de overgrote meerderheid van deze kiekjes ziet iedereen er piekfijn, afgeborsteld en stijlvol uit. Net daarom vinden we de video van Twittergebruiker @itmightbetrin, oftewel Trin, zo leuk.

Op de beelden is te zien hoe het meisje op de rand van het bad staat om haar outfit te bewonderen. Maar het grappige: na een seconde of twee schuifelt ze er af, en sleurt ze pardoes het douchegordijn mee op de grond. Niet zo elegant, maar heerlijk down to earth én gedurfd om deze online te publiceren.