VIDEO. Essentiel Antwerp, Natan en Wouters & Hendrix zijn jarig: “We doen het nog elke dag met evenveel plezier” redactie

22 februari 2019

15u50 0 Style Ze zijn gepokt en gemazeld in het vak. Al een eeuwigheid omzeilen ze alle obstakels in woelige modewaters. Inge Onsea van Essentiel Antwerp, juwelenontwerpers Wouters & Hendrix en Edouard Vermeulen van Natan vieren in 2019 een heel speciale verjaardag van hun merk. Tijd om terug te blikken én vooruit te kijken. “We doen het nog elke dag met evenveel plezier.”

Inge Onsea treft het op onze shoot. Edouard Vermeulen van Natan is er ook en voor haar 49ste verjaardag laat ze hem een roze jurk op maat maken. En dus maakt ze van de gelegenheid gebruik om zich te laten opmeten. Maar niet alleen in haar privéleven heeft de flamboyante creative director wat te vieren. Ook Essentiel Antwerp, het populaire merk dat ze met haar man Esfan Eghtessadi oprichtte in 1999, valt dit jaar in de bloemetjes.

Inge, proficiat met twintig jaar Essentiel Antwerp. Welk gevoel domineert?

“Een enorme fierheid, maar ook verwondering dat we na al die tijd nog bestaan en alles overleefd hebben. Ik koester ook dat ik nog elke dag met ongelooflijk veel plezier over die drempel van dat bureau stap. Ik besef dat ik een van de weinige gelukkigen ben die met volle goesting gaan werken. Dat ik dat na al die jaren nog niet kotsbeu ben, vind ik fantastisch.” We geven je alvast een voorsmaakje van het interview met Inge en een blik achter de schermen van de shoot, het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be.

