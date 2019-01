VIDEO. Deze baby met weelderige haardos is het nieuwe gezicht van een haarverzorgingsmerk TVM

12 januari 2019

16u02 0 Style De Japanse Baby Chanco is amper 1 jaar oud, maar ze is nu al het gezicht van een nieuwe campagne van haarverzorgingsmerk Pantène én ze is ook een hit op sociale media. En dat heeft ze allemaal te danken aan haar weelderige kapsel.

Baby Chanco werd in december 2017 geboren met een volle haardos. Na de geboorte bleven haar haren maar groeien en vielen ze niet uit zoals meestal het geval is. Geweldig vindt ook haar moeder, want ze leeft zich helemaal uit met de weelderige coupe van Chanco. Het resultaat van al die strikjes en lintjes deelt ze op Instagram, met veel succes. Baby Chanco heeft ondertussen 345.000 volgers op het sociale netwerk en dat aantal blijft aandikken.

Dat merkte ook haarverzorgingsmerk Pantène op en dus benoemden ze de baby prompt als ambassadeur. Bijgevolg is ze te zien in in Pantène’s nieuwe campagne genaamd ‘The Hairy Tale, met tal van schattige video’s en foto’s als resultaat.