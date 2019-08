Victoria’s Secret topman Ed Razek geeft ontslag Margo Verhasselt

06 augustus 2019

13u38

Bron: business insider 0 Style Het rommelt bij lingeriegigant Victoria’s Secret. Het Amerikaanse label lag eerder dit jaar onder vuur wegens hun gebrek aan diversiteit en inclusiviteit, daarnaast raakte bekend dat hun omzet flink gedaald was en werd hun jaarlijkse fashionshow afgelast. Net nu deze week het merk stapjes in de goede richting zet en voor het eerst een transgendermodel aanneemt, besluit hun marketing manager, Ed Razek, de handdoek in de ring te gooien.

Razek liet een interne memo rondgaan in het bedrijf en die kwam terecht bij The New York Times en The Wall Street Journal die het nieuws naar buiten brachten. “Het was een moeilijke beslissing omdat, zoals sommigen van jullie weten, we zoveel jaren samen hebben gedeeld. Maar het is tijd”, klinkt het in Razeks bericht.

Amper een jaar geleden deed Razek nog straffe uitspraken in Vogue waarna hij enorm veel terugslag kreeg. Zo stelde Razek dat er geen ‘transseksuelen’ binnen de show pasten omdat de show ‘een fantasiewereld’ is. Een uitspraak waarvoor Razek de wind van voren kreeg, heel wat mensen vonden toen al dat hij zijn ontslag moest geven, maar er volgde slechts een simpel excuus twee dagen later.

Bij het evenement passen volgens Razek trouwens ook geen plussize modellen. “We hebben in 2000 een tv-special gemaakt met plussizes”, aldus Razek. “Daar was niemand in geïnteresseerd, nu nog steeds niet.” Hoewel de modeshow van zangeres Rihanna en haar lingeriemerk Savage x Fenty wel op veel lof kon rekenen vanwege de vollere modellen op de catwalk, was Victoria’s Secret daar volgens Razek nooit mee weggekomen. “Dan had iedereen gezegd dat we makkelijk wilden scoren.”

Transgendermodel

Maar er waait dan toch een frisse wind bij Victoria’s Secret. Maandag werd aangekondigd dat Valentina Sampaio als eerste transgendermodel ooit te zien zal zijn in een campagne van het lingeriemerk. De Braziliaanse plaatste een foto op Instagram waarop ze backstage te zien is in een badjas. Ze poseert voor het VS-merk PINK in New York, schrijft ze in het bijschrift. De 22-jarige Sampaio was twee jaar geleden het eerste transgendermodel dat de cover van de Franse editie van tijdschrift Vogue sierde.

Het ontslag is volgens velen dan ook niet toevallig. Razek koos 15 jaar lang persoonlijk de modellen uit die op de catwalk zouden paraderen. Ed Wolf, de senior vicepresident branding, en Bob Campbell, de creative vicepresident, nemen voorlopig de taken van Razek over.