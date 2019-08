Victoria’s Secret opnieuw beschuldigd van diefstal ontwerpen Margo Verhasselt

20 augustus 2019

17u11 0 Style Victoria’s Secret komt opnieuw in opspraak, dit keer omdat het een ontwerp van het Britse lingeriemerk Agent Provocateur gestolen zou hebben.

Op maandag postte Instagramwaakhond Diet Prada drie foto’s van modellen die haast identieke lingeriesetjes droegen. Aan de linkerkant staat een blond model in een doorschijnend setje dat ontworpen werd door Agent Provocateur, rechts zie je telkens een model dat voor de Amerikaanse lingeriegigant Victoria’s Secret werkt. In het bijschrift wordt uitgelegd hoe er amper een verschil tussen de setjes te zien is. “We hebben hier een theorie over. De ontwerpers hebben het zo druk met het nieuws te volgen dat ze gewoon andere designers hun ontwerpen bestellen om na te maken”.

Het zijn woelige weken geweest voor Victoria’s Secret. Enkele weken geleden raakte nog bekend dat de jaarlijkse show van Victoria’s Secret dit jaar niet doorgaat. Model Shanina Shaik verklapte dat in een interview met de Australische Daily Telegraph. Shaik liep zelf meerdere malen over de catwalk voor het lingeriemerk. In de krant zei ze het zeer jammer te vinden de show niet doorgaat. Normaal gesproken zou ze nu hard aan het trainen zijn om zich voor te bereiden op het jaarlijkse spektakel.

Victoria’s Secret kreeg de laatste tijd uit verschillende hoeken commentaar dat het gepresenteerde schoonheidsideaal te eenzijdig is. In mei liet het merk al weten dat de lingerieshow niet meer op televisie zou komen. Ook zei Leslie Wexner, de CEO van L Brands, het moederbedrijf waaronder het Amerikaanse lingeriemerk valt, dat de shows niet meer van deze tijd zijn. De verkoopcijfers dalen ook al een tijdlang flink en verschillende winkelfilialen sloten de deuren. Ook gaf begin augustus topman Ed Razek zijn ontslag.

De ‘Mesh Plunge Bra’ van Victoria’s Secret is momenteel online te koop voor zo’n €53,67, het setje van Agent Provocateur werd vorig jaar in de zomer uitgebracht.

Fleur du Mal

Het is niet de eerste keer dat Victoria’s Secret de mosterd haalt bij een ander lingeriemerk. Vorige maand tikte de Instagramwaakhond het merk al op de vingers nadat ze een bh uitbrachten die wel verdacht hard leek op het ontwerp van lingeriemerk Fleur du Mal. Een medewerker van Victoria’s Secret zou volgens het Instagramaccount toen een gigantische bestelling hebben geplaatst bij het merk. Daarvan toonde de post van Diet Prada zelfs een kasticket. Opvallend genoeg gaat het volgens Diet Prada ook vooral over de geborduurde Lily-bh en slip van het label, die amper twee dagen later tegen de helft van de prijs op de site van Victoria’s Secret verscheen.