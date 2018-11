Victoria’s Secret onthult nieuwe beha ter waarde van een miljoen TVM

06 november 2018

10u02 0 Style Overmorgen, op 8 november, worden de vleugels nog eens uit de kast gehaald en lopen de meest langbenige modellen op aarde over de catwalk voor de jaarlijkse show van Victoria’s Secret. Eén model zal echter niet in zomaar het eerste beste setje lingerie over de catwalk schrijden, maar draagt de nieuwe ‘Dreams Angel Fantasy’-beha. Ter waarde van net geen miljoen euro.

Al van toen de eerste ‘Fantasy Bra’ van Victoria’s Secret werd voorgesteld op de catwalk in 1996, is het één van de momenten waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt tijdens de jaarlijkse show van het lingeriemerk. Van hoeveel het kost tot hoeveel steentjes ervoor gebruikt zijn, de beha is altijd een druk besproken onderwerp.

De ‘Dreams Angel Fantasy’-beha van dit jaar is gemaakt door Swarovski en is bezet met maar liefst 2.100 diamanten. Er is in totaal 930 uur aan gewerkt en het glimmende niemendalletje heeft een prijskaartje van 1 miljoen dollar of zo’n 875.000 euro. Het Zweedse model Elsa Hosk is de uitverkorene om de beha te dragen tijdens de show.

Voor het eerst ooit zal er ook een replica van de beha te koop zijn in bepaalde winkels in de VS, en dat voor ‘slechts’ 220 euro.