Victoria’s Secret neemt geen risico’s: zwemcampagne opnieuw weinig divers Margo Verhasselt

05 december 2019

15u19 0 Style Modellen met strak afgetrainde lichamen die paraderen in kleurrijke bikini’s. Ja, uw vermoedens kloppen. Het Amerikaanse lingerielabel Victoria’s Secret heeft zijn nieuwe campagnebeelden voor hun zwemcollectie de wereld ingestuurd en die zijn weinig divers.

Ooit waren ze de trendsetter in de wereld van de lingerie. Tegenwoordig lijkt het alleen maar bergaf te gaan voor Victoria’s Secret. De laatste gigantische tegenslag voor het label: hun jaarlijkse lingerieshow werd gecanceld. Op zich geen grote verrassing, want de kijkcijfers van het jaarlijkse evenement bleven de dieperik induiken. Waar ze in 2001 nog 12 miljoen kijkers haalden, was dat vorig jaar slechts 3 miljoen.

Ze krijgen voortdurend ook te horen dat ze weinig tot gewoon niet divers zijn wanneer het op schoonheidsidealen aankomt. Wat Rihanna met haar lingerielijn Savage X Fenty wél kan, lijkt voor Victoria’s Secret een onbegonnen opdracht. En dat vertaalt zich ook naar de verkoopcijfers die het voorbije jaar steeds meer daalden.

Loze beloftes

Hoewel het merk heel wat klappen moest incasseren dit jaar, probeerde het toch ook bij te benen op het gebied van diversiteit. Zo kondigden ze in augustus aan voor het eerst te gaan samenwerken met een transgendermodel. De belangrijkste marketingman van het merk, Ed Razek, kwam vorig jaar onder vuur te liggen nadat hij zei nooit transgender- of plussize modellen te zullen inhuren voor de jaarlijkse Victoria’s Secret-modeshow. Maar dat werd dan toch meteen herbekeken toen ook Razek er in augustus de brui aan gaf. De 22-jarige Valentina Sampaio was twee jaar geleden het eerste transgendermodel dat de cover van de Franse editie van het tijdschrift Vogue sierde, en zou dus ook in zee gaan met Victoria’s Secret. Toch is ze nu nergens te bespeuren in de nieuwe campagne.

Ook modellen met een maatje meer zouden niet langer taboe zijn bij de lingeriegigant. In oktober kondigden ze fier aan in zee te gaan met Ali Tate Cutler, een plussizemodel. Allemaal erg veel mooie woorden, maar rondingen zijn absoluut niet te zien in de nieuwe campagne.