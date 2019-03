Victoria’s Secret kan tij niet keren en sluit dit jaar nog 35 winkels Timon Van Mechelen

Bron: Women's Wear Daily 1 Style Met z’n Angels, jaarlijkse extravagante show en de sexy setjes is Victoria’s Secret één van de bekendste lingeriemerken ter wereld. Al gaat het niet bepaald goed met het Amerikaanse label. Hun topvrouw stapte op, ze kregen bakken kritiek over zich door het gebrek aan diversiteit en dat laat zich voelen. De nieuwe kwartaalcijfers waren wederom barslecht en daarom sluit het merk dit jaar nog 35 winkels.

Waar L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret en bijvoorbeeld ook Bath & Body Works, vorig jaar nog 20 filialen van het label wilde sluiten, is dat nu al opgelopen naar 35. Stuart Burgdoerfer, CEO van L Brands, maakt dat bekend na het voorstellen van de kwartaalcijfers die opnieuw bijzonder slecht waren. De omzet van het lingeriemerk blijft jaar na jaar dalen: het nettoresultaat ging van 600 miljoen euro vorig jaar naar 520 miljoen dit jaar. Ver onder de verwachtingen van analisten. De afgelopen 3 maanden is de fysieke verkoop ook met 7% gedaald, de online verkoop met 3%.

Stappen ondernemen

En dus moet er actie ondernomen worden, in de eerste plaats door winkels te sluiten. Burgdoerfer benadrukte dat er elk jaar winkels gesloten worden en dat dat simpelweg deel uitmaakt van “een bedrijf runnen”. Gemiddeld sloot Victoria’s Secret in het verleden inderdaad 15 winkels per jaar, maar dat ligt dus wel een pak lager dan de nu aangekondigde 35. Wereldwijd heeft het bedrijf 1.170 winkels. In België heeft Victoria’s Secret enkel een winkel in Brussels Airport.

Verder werd John Mehas, voordien CEO van Tory Burch, aangesteld tot nieuwe CEO van het lingeriemerk. Amy Hauk nam ook het stokje over van Denise Landman bij de Victoria’s Secret Pink-lijn. “Alles heeft een levenscyclus”, aldus Burgdoerfer. “En wanneer je in een latere cyclus terechtkomt, moet je innoveren en zaken updaten en op dat vlak zijn we een beetje achterop geraakt. Je mag er zeker van zijn dat John en het team intens hard aan het werken zijn aan deze grote uitdaging en dat het een belangrijke prioriteit blijft verder in 2019.”

Niet trendy meer

Victoria’s Secret is overigens niet het enige sexy lingeriemerk dat het hard te verduren krijgt. Ook het Britse Agent Provocateur zit in slechte papieren. Dat zou enigszins komen door de rage van bralettes. Soepele, aangename bh’s zonder beugel, overdreven vullingen en andere tierlantijntjes. Merken als Aerie en Love Stories waren wél meteen mee met die trend, en doen het daarom kwartaal na kwartaal beter.

Ook komt er steeds meer kritiek dat het onrealistische schoonheidsideaal dat het merk promoot niet meer van deze tijd is. Andere labels pleiten er wél voor dat alle vrouwen zich goed in hun vel voelen en gebruiken daarom vaker plussize modellen of ze bannen Photoshop. “Wanneer dringt het tot Victoria’s Secret door dat hun shows met graatmagere, rondborstige ‘angels’ in knellende push-ups niet meer kunnen?”, schreef journaliste Cécile Narinx daar onlangs nog een vlammend betoog over.