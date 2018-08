Victoria’s Secret is niet meer trendy en sluit dit jaar nog 20 winkels TVM

28 augustus 2018

08u45 0 Style Met z’n Angels, jaarlijkse extravagante show en de sexy setjes is Victoria’s Secret één van de bekendste lingeriemerken ter wereld. Al gaat het niet bepaald goed met het Amerikaanse label. Een financiële analyst voorspelde vorige maand al het einde en dat lijkt nu uit te komen ook. De verkoopcijfers blijven maar dalen en daarom sluit het merk dit jaar nog 20 winkels.

L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret en bijvoorbeeld ook Bath & Body Works, wil tegen het einde van dit jaar 20 filialen van het label sluiten. Daarvan hebben er ondertussen al zes de deuren gesloten. Dat heeft CEO Stuart Burgdoerfer afgelopen donderdag bekendgemaakt tijdens een prestatie van de (alweer) slechte kwartaalresultaten. Het is nog niet geweten welke winkels precies zullen stoppen met bestaan. In België heeft Victoria’s Secret enkel een winkel in Brussels Airport.

Vorige maand schreven we al dat Randal Konik van de investeringsmaatschappij Jefferies, een slecht zicht had op de toekomst van het Amerikaanse lingeriemerk. “Het einde nadert”, beweerde hij toen onheilspellend. Voor die uitspraak baseerde hij zich op recente cijfers: zo waren de verkoopcijfers van Victoria’s Secret in de maand juni weer met 1 procent gedaald. Dat lijkt een pietluttig verschil, maar de maand juni is wél een belangrijke maand. Dan houdt de keten altijd een uitverkoop. Als je geen rekening houdt met de online verkoop, was er zelfs sprake van een daling van 6 procent. Als klap op de vuurpijl liet het aandeel van L Brands een koersdaling zien van 12,05 procent.

Niet trendy meer

Victoria's Secret is overigens niet het enige sexy lingeriemerk dat het hard te verduren krijgt. Ook het Britse Agent Provocateur zit in slechte papieren. Dat zou enigszins komen door de rage van bralettes. Soepele, aangename bh's zonder beugel, overdreven vullingen en andere tierlantijntjes. Merken als Aerie en Love Stories waren wél meteen mee met die trend, en doen het daarom kwartaal na kwartaal beter.

Ook komt er steeds meer kritiek dat het onrealistische schoonheidsideaal dat het merk promoot niet meer van deze tijd is. Andere labels pleiten er wél voor dat alle vrouwen zich goed in hun vel voelen en gebruiken daarom vaker plussize modellen of ze bannen Photoshop. Onlangs maakten we trouwens nog een overzichtje van merken die vrouwen in alle vormen, kleuren en maten laten poseren in lingerie. Dat artikel lees je hier.