Victoria’s Secret gaat voor het eerst samenwerken met een plussize model Margo Verhasselt

08 oktober 2019

14u20 0 Style Het zijn woelige maanden geweest voor Victoria’s Secret. Normaal gezien zouden modellen zich aan het klaarstomen zijn voor de catwalk, maar door cijfers die te wensen overlieten en kritiek op het diversiteitsbeleid werd de show geschrapt. Al kondigen ze nu aan dat ze voor het eerst gaan samenwerken met een plussize model. Een kans om het goed te maken of een triestige zwanenzang?

Enkele maanden geleden raakte bekend dat de jaarlijkse show van Victoria’s Secret dit jaar niet doorgaat. Model Shanina Shaik verklapte dat in een interview met de Australische Daily Telegraph. Shaik liep zelf meerdere malen over de catwalk voor het lingeriemerk. In de krant zei ze het zeer jammer te vinden de show niet doorgaat.

Victoria’s Secret kreeg de laatste tijd uit verschillende hoeken commentaar dat het gepresenteerde schoonheidsideaal te eenzijdig is. In mei liet het merk al weten dat de lingerieshow niet meer op televisie zou komen. Ook zei Leslie Wexner, de CEO van L Brands, het moederbedrijf waaronder het Amerikaanse lingeriemerk valt, dat de shows niet meer van deze tijd zijn. De verkoopcijfers dalen ook al een tijdlang flink en verschillende winkelfilialen sloten de deuren. Ook gaf begin augustus topman Ed Razek zijn ontslag.

Maar nu proberen ze hun aanpak dus te veranderen. Hoe doen ze dat? Door samen te werken met Ali Tate Cutler, een model met een maatje meer. Het ziet ernaar uit dat het Amerikaanse label er alles aan doet om de concurrentie met de hyperpopulaire Savage x Fenty van Rihanna aan te gaan, ook al gaat dat in tegen alles waar ze jaren voor stonden.

Het Amerikaanse merk slaat de handen ineen met het Londense lingerielabel Bluebella, voor die samenwerking zal Ali Tate Cutler, met maatje 44, model staan. Ze is alvast erg enthousiast over haar samenwerking met het label: “Ik kan niet geloven dat ik het eerste model ben met maatje 44", schreef Cutler over de bekendmaking op Instagram. “Het is een grote stap in de goede richting voor alle lichamen.”