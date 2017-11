Victoria’s Secret en Balmain slaan de handen in elkaar en dit is het resultaat Timon Van Mechelen

15u00

Bron: ELLE/Glamour 0 Instagram @victoriassecret Het Nederlandse model Romee Strijd in de campagne van de samenwerking tussen Victoria's Secret en Balmain. Style Wat als twee van de populairste merken ter wereld de handen in elkaar slaan? Dan krijg je wellicht ellenlange wachtrijen, maar zover is het (nog) niet. De eerste beelden van de samenwerking tussen lingeriemerk Victoria’s Secret en het favoriete label van de Kardashians, Balmain, zijn vrijgegeven en die kun je hieronder bekijken.

Wat opvalt is dat de collectie een hoog punkgehalte heeft, eigenlijk het tegenovergestelde van waar we Victoria’s Secret van kennen. Deze keer geen roze kanten behaatjes, maar stoere topjes met gaas, beha’s in een Schotse ruit met studs en broekjes in dezelfde stijl. De collectie zal één dag na de grootse show van het lingeriemerk, op 29 november, te koop zijn. In België is er alleen een winkel van het merk in de luchthaven van Zaventem, maar gelukkig kun je ook online je slag slaan.

De prijzen variëren tussen 24 euro voor een broekje tot 210 euro voor een beha met Swarovski-kristallen op.

