Victoria Beckham viert de 10de verjaardag van haar modemerk met pralines van deze Belgische chocolatier

13 februari 2018

15u02

Het is alweer tien jaar geleden dat Victoria Beckham haar Spice Girls-tijd voorgoed achter zich liet om een eigen modemerk uit de grond te stampen. Die verjaardag vierde ze deze week in New York met een modeshow en intiem etentje, waar ze gepersonaliseerde pralines van Pierre Marcolini aan haar gasten uitdeelde.

Posh Spice leerde de chocolade van de Brusselse chocolatier blijkbaar kennen in zijn winkel in Londen en was op slag verkocht. Ze contacteerde Marcolini daarna zelf en vroeg hem om voor Fashion Week gepersonaliseerde chocolaatjes te maken in de vorm van een hartje in kleuren geïnspireerd op haar collectie.

Onder andere haar man David Beckham, Anna Wintour, Eca Chen, Edward Enninful en Suzy Menkes kregen een doosje van de pralines mee naar huis. Op haar eigen Instagram Stories stak ze haar enthousiasme niet onder stoelen of banken en ook de Amerikaanse Vogue was enthousiast. In een artikel op hun website omschreven ze de chocolaatjes als het leukste en meest luxueuze gebaar om de tiende verjaardag van het merk te vieren.