Victoria Beckham verkoopt haar Royal Wedding-outfit nu ook online Liesbeth De Corte

22 juli 2018

10u34 2 Style Over het huwelijk van Meghan Markle en prins Harry is al (te) veel inkt gevloeid. Mensen raakten maar niet uitgepraat over het trouwkleed van de hertogin van Sussex. Een tweede persoon die ook met de aandacht ging lopen? Victoria Beckham, en dat was niet alleen om haar zure blikken, maar ook om haar vestimentaire keuze.

Even je geheugen opfrissen: op de heuglijke dag koos Miss. Beckham voor een bol hoedje achterop het hoofd, knalrode pumps en een eigen ontwerp: een prachtige marineblauwe, lange jurk. Het kleed komt uit de lente/zomercollectie voor 2019, maar er waren zo veel geïnteresseerden dat Victoria Beckham al een wachtlijst had gemaakt.



Om de fans van haar label een plezier te doen, heeft ze het productieproces wat versneld. "Ik ben onlangs naar een héél bijzonder huwelijksfeest geweest en ik wou een outfit dragen die vrouwelijk en gepast was, maar toch ook een edgy kantje had", vertelt 'Posh Spice' aan Vogue. "Dit kleed was uiteindelijk de perfecte keuze. Ik heb me er de hele dag geweldig in gevoeld. Daarom wou ik dat de jurk veel sneller verkrijgbaar was, deze zomer al."

Nu is het dus zover. Dames die nog een huwelijk op de planning hebben staan én op zoek zijn naar de perfecte outfit, kunnen het donkerblauwe kleed online bestellen. Je moet er wel € 1.695 voor over hebben. Niet te lang twijfelen is de boodschap, want we hebben zo'n donkerbruin vermoeden dat het in een mum van tijd uitverkocht zal zijn.