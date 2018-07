Victoria Beckham kiest voor Belgische chocolade evd

10 juli 2018

15u06 0 Style Voor de 10de verjaardag van haar modelabel ontwierp Victoria Beckham samen met meester-chocolatier Pierre Marcolini een exclusieve doos met chocoladehartjes die in beperkte oplage verkrijgbaar zal zijn.

From fashion to chocolate with love, staat er op het doosje te lezen. Elke box bevat een selectie pralines met vier verschillende smaakemoties: casse-noisette, karamel gezouten boter, rozen-passievrucht en yuzu.

Les Coeurs de Victoria Beckham wordt vanaf donderdag 4 oktober exclusief aangeboden in de wereldwijde boetieks van Pierre Marcolini en in een pop-upshop in de winkel van Beckham in Dover Street. Een doosje met 16 hartjes kost 35€.