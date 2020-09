Victoria Beckham brengt nostalgische collectie nude lipsticks uit met knipoog naar de Spice Girls Stéphanie Verzelen

16 september 2020

08u04 0 Style I’ll tell you what I want, what I really, really want: de nieuwe collectie lipsticks van Victoria Beckham. Die bevat negen nudetinten met een verzorgende formule en een tikkeltje nostalgie, want de Britse besloot haar verleden bij de Spice Girls te eren en de collectie ‘Posh’ te dopen.

Met Victoria Beckham Beauty heeft vrouwe Beckham al sinds vorig jaar een eigen make-uplijn. Maar die bevatte tot nu toe nog geen lippenstift. “Ik zoek al mijn hele leven naar de perfecte nudekleur, maar heel vaak was zo’n lipstick te mauve of te bruin”, vertelt ze aan Vogue. Nu, na twee jaar zoeken naar de perfecte formule, lost ze eigenhandig dat probleem op en lanceert ze onder haar beautymerk negen nudetinten.

De Spice Girls-filosofie

Met de collectie eert Beckham ook haar roots. In tijden van de Spice Girls kenden we haar als ‘Posh Spice’ en dat verleden veegt de Britse niet onder de mat, integendeel. “Als ik nu terugdenk aan de Spice Girls, ben ik zo trots op wat we bereikt hebben”, vertelt ze aan Harper’s Bazaar UK. “We zongen over blij zijn met jezelf, jezelf vieren en niet bang zijn om een beetje anders te zijn. Nu probeer ik die boodschap over te brengen via mode en beauty.”

Vanaf 1 oktober is de ‘Posh’-collectie te koop op de website van Victoria Beckham Beauty. De negen lipsticks komen in een chique, minimalistische verpakking en bevatten verzorgende, duurzame oliën van avocado, kokosnoot en jojoba. Beckham werkte twee jaar aan de collectie, om de formule zo zuiver en romig mogelijk te krijgen. Dat ze nu een lipsticklijn uitbrengt in mondmaskertijd, deert haar niet. “Ik wil me nog altijd kunnen optutten als ik nu het huis verlaat”, zegt ze aan Vogue.

De negen tinten kunnen we je trouwens nu al onthullen. Er is ‘Pixi’, een lichte, perzikachtige nude, ‘Girl’, een lichte perzikkleur, ‘Spice’, een lichtrode lippenstift, ‘Fringe’, een diepbruine koperkleur, ‘Pout’, een licht koraalroze, ‘Sway’, een lichtroze-paarse lippenstift, ‘Pose’, een lichte mauve lipstick, ‘Play’, een rijke pruimkleur, en ‘Pop’, een opvallend ‘Victoria Beckham-rood’.