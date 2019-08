Versace ontketent bijna internationale rel met één T-shirt Timon Van Mechelen

12 augustus 2019

11u29 0 Style Modehuis Versace heeft een reeks T-shirts uit de handel gehaald en zich publiekelijk verontschuldigd, nadat een Chinese actrice de banden met het merk verbroken had vanwege de manier waarop het label Hongkong en Macau omschreven had.

Beide plaatsen zijn voormalige Europese kolonies die eind jaren 90 terug aan China werden gegeven. Ze worden nu omschreven als “speciale bestuurlijke regio’s in China”, maar het Italiaanse modehuis Versace had ze omschreven als onafhankelijke landen. Op de T-shirts in kwestie, had het merk steden opgelijst waar ze allemaal winkels hebben, met steeds ook het land bij waar de steden zich bevinden.

Zo stond er bijvoorbeeld ‘Milaan - Italië’ en ‘Barcelona - Spanje’, maar ook ‘Hongkong - Hongkong’ en ‘Macau - Macau’. De regio’s mogen dan wel een zelfstandige positie hebben en een zelfstandig beleid kunnen formuleren, officieel behoren ze tot de Volksrepubliek China. Dit wordt ook wel het idee van ‘één land, twee systemen’ genoemd.

yxh



yang mi studio issued statement saying they will lift all cooperation w versace



versace tshirt put hong kong and macau as countries pic.twitter.com/EzRjudc7cE hohoho(@ xiiiuuu111) link

In een reactie op het T-shirt had de studio van actrice Yang Mi, die een ambassadeur was van Versace, laten weten dat ze haar contract met het merk verbrak. In de post op Weibo (een populair sociaal medium in China, nvdr.) stond te lezen dat “de soevereiniteit en territoriale integriteit van het moederland heilig en onschendbaar zijn.”

Op hun eigen Weibo-pagina reageerde Versace dat het alle T-shirts uit de handel heeft gehaald en ook heeft vernietigd. “Dit is enkel en alleen toe te schrijven aan nalatigheid van ons bedrijf en we willen ons dan ook excuseren voor de impact dat het heeft veroorzaakt. We willen nogmaals benadrukken dat we van China houden en dat we het territorium en de soevereiniteit absoluut respecteren”.

Overigens staat op het T-shirt ook ‘Brusells’ te lezen in plaats van ‘Brussels’ en ontbreekt bij Düsseldorf de umlaut op de ‘u’. In de toekomst je ontwerpen iets beter nachecken, Versace?