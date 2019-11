Versace klaagt bedrijf aan wegens kopie iconische J.Lo-jurk Nele Annemans

27 november 2019

10u17

Bron: E! News 0 Style Versace heeft het helemaal gehad met de copycat-fratsen van het Amerikaanse modebedrijf Fashion Nova. Zo zou het merk hun ontwerpen zonder gêne kopiëren om daarna via hun website te verkopen. Vooral om de kopie van de iconische groene jurk die zangeres Jennifer Lopez droeg op Grammy’s in 2000 en nog een nieuwe versie van droeg op de modeweek van Milaan dit jaar, zorgt voor veel ongenoegen bij het Italiaanse modehuis.

“Deze inbreuk op de met copyright beschermde jurk is een reden om gerechtelijke stappen te ondernemen en een schadevergoeding te eisen van Fashion Nova, een retailer die gespecialiseerd is in het kopiëren van stukken”, staat er in de gerechtelijke documenten te lezen die door E! News verkregen werden.

Zo zou Fashion Nova niet alleen de legendarische jurk van Jennifer Lopez gekopieerd hebben, maar ook nog talloze andere looks, waaronder enkele ontwerpen die vorig jaar gepresenteerd werden tijdens een preview van de herfstcollectie van 2019.

Bovendien zegt Versace dat het niet de eerste keer is dat Fashion Nova wordt aangeklaagd. “Sinds hun oprichting in 2013, is het merk al minstens 8 keer aangeklaagd door andere merken zoals Adidas voor hetzelfde type inbreuk.” Met deze rechtszaak wil het Italiaanse modehuis dan ook een einde maken aan de pogingen van Fashion Nova om het werk van hen of een andere bekende ontwerper te kopiëren.

Tot op heden wilde de woordvoerder van Fashion Nova niet reageren. De jurk staat daarentegen wel nog altijd gewoon online te koop waar je 66 euro voor neertelt.