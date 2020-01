Versace doet kangoeroeleder in de ban na druk dierenrechtenactivisten Margo Verhasselt

16 januari 2020

12u08

Bron: The Guardian 0 Style Versace doet kangoeroeleder in de ban na druk van dierenrechtenactivisten. Het modehuis maakte die belofte in het verleden al, maar komt die nu pas na.

De verschrikkelijke bosbranden in Australië brachten de voorbije weken heel wat dierenleed in beeld. Heel wat dieren verloren hun woongebied en stierven, waaronder kangoeroes. In een online statement deed de Italiaanse dierenrechtenorganisatie LAV zijn beklag over het feit dat het Italiaans modehuis Versace zich niet hield aan een afspraak die ze eerder maakten. Ze stelden in het verleden een contract op waarin stond dat Versace vanaf 2019 kangoeroeleder zou bannen. Maar nu doen ze dat dus eindelijk wel en die beslissing wordt warm onthaald.

“We zijn tevreden met Versace’s bekendmaking en zien het als een teken van verantwoordelijkheid, zeker op een dag als vandaag: de branden in Australië zijn verschrikkelijk, hou daarnaast rekening met de jacht op de dieren”, klinkt het bij de organisatie.