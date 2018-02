Verrassing van formaat: Queen Elizabeth zit op de eerste rij bij London Fashion Week Timon Van Mechelen

21 februari 2018

08u38 1 Style Geheel onverwachts dook de Britse koningin Elizabeth II gisterenavond op tijdens de modeshow van de pas afgestudeerde ontwerper Richard Quinn. Ze nam plaats op de eerste rij, naast de hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue: Anna Wintour.

De kans is klein dat ook maar iemand daadwerkelijk naar de romantische bloemendesigns van Richard Quinn gekeken heeft gisteren. Net voor aanvang van zijn eerste show tijdens London Fashion Week, maakte hare majesteit namelijk haar opwachting op de eerste rij. Ze zetelde zich naast Anna Wintour en de twee leken zich fantastisch te vermaken samen. Queen Elizabeth droeg voor de gelegenheid een poederblauw pak van Angela Kelly.

Na afloop bleek dat ze niet zomaar aanwezig was als grote fan van de pas afgestudeerde modestudent, maar er was om de Queen Elizabeth II Award voor Brits Design uit te reiken. Dat werd toegelicht op het Twitteraccount van de koninklijke familie: “We gaan deze award, waarmee we de rol die de mode-industrie in de samenleving speelt willen erkennen, vanaf nu elk jaar uitreiken aan een aanstormende Britse modeontwerper. Iemand die over talent en originaliteit beschikt, maar ook waarde hecht aan de gemeenschap en/of duurzaamheid.”