Verrassende hit op de modeweken: de koersbroek Timon Van Mechelen

24 september 2018

17u28 2 Style Gespot op de catwalk van onder andere Fendi, Burberry, Off-White en Martine Rose, en ook bij alle Kardashian-zusjes én de aanwezigen tijdens de modeweken: de koersbroek is de meest opvallende modetrend van Fashion Week.

Als het van modeontwerpers en fashionista’s afhangt, dragen we volgende zomer massaal een coureursbroekje. En niet om te gaan fietsen dan. Trendsetter van dienst is Kanye West die in de laatste collecties van zijn modelabel Yeezy telkens een paar koersbroeken had zitten. Zijn vrouw Kim en bijgevolg ook de rest van de Kardashian-clan werden vervolgens gespot in het strakke korte broekje, waarna ook andere sterren zoals Bella Hadid, Hailey Baldwin, Miley Cyrus en Katy Perry volgden.

In september vorig jaar sloot topmodel Naomi Campbell de show van modemerk Off-White af in een wielerbroekje, waarna het snel ging voor het strakke kledingstuk op de catwalk. Eerst volgde modelabel Chloé in Parijs, daarna Martine Rose en Burberry in Londen en deze week was er dan Fendi in Milaan.

Ook fashionista’s hadden de trend al snel in het snuitje, want tijdens de afgelopen modeweken in Kopenhagen wemelde het van de vrouwen in koersbroek. Met een hemd, T-shirt, blazer of blouse boven, en afgewisseld met hakken en sneakers aan hun voeten. Er zijn verschillende stylingopties mogelijk, maar je moet het natuurlijk vooral durven dragen. Het loeistrakke broekje verhult namelijk niets. Elke rol, bobbel en put is zichtbaar.