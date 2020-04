Verminderde advertenties en gecancelde fotoshoots: hebben septembernummers van Vogue en andere modebladen straks een lege cover?

Style Voor modebladen is het septembernummer, dat zich richt op de komende herfstmode, van oudsher het grootste en belangrijkste modenummer van het jaar. In 2009 werd zelfs een film, ‘The September Issue’, gewijd aan de moeite die het kost om het septembernummer van Vogue te maken. Maar die legendarische uitgave, en met uitbreiding alle andere, dreigen dunner dan ooit uit te vallen doordat de advertentie-inkomsten dramatisch slinken en modemerken hun nieuwe collecties uitstellen omdat fotoshoots niet meer mogen plaatsvinden en fashion shows gecanceld zijn. Maar hoe moet het dan verder met de septembernummers? Een trendwatcher en bladendokter geven uitleg.

Met meer dan 840 pagina’s en gewicht van een dikke 2 kilogram was het iconische September Issue van Vogue in 2007 het grootste nationale tijdschrift ooit gepubliceerd in de Verenigde Staten. Tot ze daar nog een schepje bovenop deden in 2012 en maar liefst 916 pagina’s publiceerden.

Maar dat legendarische nummer, waarbij meestal een glamoureuze celebrity zoals Taylor Swift of Beyoncé op de cover prijkt, zal er deze keer een pak anders uitzien én lichter wegen. Reden? De uitgave bestaat voor 75% uit advertenties, waar dat voor andere nummers maar 50% bedraagt en die dreigen nu in het water te vallen door het coronavirus. Veel modeshoots die normaal gezien nu plaatsvinden maar uitgesteld zijn door de lockdownmaatregelen zijn immers bedoeld voor de nummers die later op het jaar verschijnen, zoals voor het bekende September Issue van Vogue.

Verwacht wordt dat grote adverteerders en steunpilaren als Louis Vuitton wel nog zullen adverteren, maar veel veel minder dan normaal en dat ze sommigen modebladen zelfs helemaal links zullen laten liggen. “Het is zeer waarschijnlijk dat onze adverteerders en bijgevolg ook onze modebladen en het hele bedrijf een lange tijd onder een ongeziene financiële druk zullen komen te staan”, vertelt CEO Roger Lynch van Condé Nast Publications, de uitgeverij van de iconische lifestylebladen zoals Vogue en Vanity Fair.

Modemagazines zullen ongeveer een daling van 50% in advertentie-inkomsten waarnemen Douglas McCabe, directeur van het mediaonderzoeksbureau Enders Analysis

Maandag kondigde Condé Nast Publications al een loonsverlaging van 10 à 20% aan voor elke werknemer die meer dan 100.000 dollar, omgerekend een kleine 92.000 euro, per jaar verdient, en 20% voor het hele uitvoerende team. Lynch zei dat ontslagen het laatste redmiddel zijn, maar dat die in de nabije toekomst waarschijnlijk onvermijdbaar zullen zijn door de verlaagde advertentie-inkomsten. Volgens Douglas McCabe, directeur van het mediaonderzoeksbureau Enders Analysis, durfde zelfs een getal plakken op het verlies aan adverteerders. “Modemagazines zullen ongeveer een daling van 50% in advertentie-inkomsten waarnemen”, vertelt hij aan The New York Times.

Dat verwacht ook de Nederlandse bladendokter, -maker, spreker, schrijver en experte in de transitie van traditionele media naar online en sociale media Carolien Vader. “De advertenties zullen dalen en wel om twee redenen. Ten eerste is er een trend die zich al langer afspeelt. Waar de magazines en kranten vroeger nog de gatekeepers of poortwachters waren die het nieuws bepaalden en de manier waarop we de wereld beleven vormgaven, hebben grote merken die media niet meer nodig. Modelabels als Chanel maken zelf prachtige campagnes en beelden vanop de first row tijdens hun fashion shows die ze achteraf delen op hun sociale media. Daardoor zijn hun advertenties in magazines steeds minder belangrijk geworden en is het monopolie dat uitgevers hadden al een jaar of tien structureel aan het verminderen.” De tweede reden van de verminderde advertentie-inkomsten is uiteraard de coronacrisis. “Veel modemerken cancelen of stellen hun collecties momenteel uit omdat ze gewoonweg geen fotoshoots meer kunnen doen en het ongepast vinden om mensen nu met mooie fashionplaatjes te confronteren”, aldus Vader.

Offline verwenmoment

Toch blijkt net nu uit cijfers van Hearst Magazines, de uitgever van de Amerikaanse Elle, Cosmopolitan en Marie Claire, dat er een piek is in de verkoop van magazines. Iets wat Carolien Vader ook in Nederland opmerkt. “Veel mensen zijn op zoek naar vertier om hun vrije tijd in te vullen. En dat vinden ze in een glossy magazine. Hoewel sommige magazines het momenteel zelfs zonder adverteerders moeten doen, zien ze dus wel een enorme stijging qua verkoop.”

Dat komt voornamelijk omdat ze een andere functie gekregen hebben, legt Vader uit. “We zien al een tijdje dat de oplages van alle magazines dalen. Ze zijn niet meer dé manier om aan informatie of inspiratie te komen, dat doen de sociale media tegenwoordig. Veel mensen betalen maandelijks geen 5 euro meer voor een magazine waarin ze aan het einde van de rit toch hun informatie niet vinden, terwijl je door de algoritmes van Facebook en Instagram bijvoorbeeld wel invloed kan uitoefenen op wat je te zien krijgt en je interesseert. Waar het vroeger nog een ritueel was om wekelijks of maandelijks een blad te lezen, zien we tijdschriften daardoor nu steeds vaker als een soort luxeproduct dat je eenmalig koopt. Het is een soort offline verwenmoment van een halfuurtje. Daarmee zien we ook hoge pieken in de verkoop net voor de vakanties, op Moeder- en Vaderdag en de iconische septembernummers van de modebladen horen daar van oudsher ook bij.”

Maar die pieken zijn niet groot genoeg om het gat te dichten. “Zulke kleine oplevingen in de losse verkoop kunnen het verlies van de andere oplages niet compenseren. Als je daarbovenop de huidige verlaagde inkomsten van de adverteerders rekent, dan kan de coronacrisis zelfs het einde van veel modemagazines betekenen.”

De modewereld creëert een soort droomwereld die je helpt te ontsnappen aan de eenheidsworst van negativiteit. Ze kunnen na de coronacrisis dan ook belangrijker worden dan ooit tevoren Trendwatcher Herman Konings

Dat vindt de Vlaamse trendwatcher Herman Konings een spijtige zaak. “Modemagazines zijn een schitterende manier om te ontsnappen aan de grijsheid en ruwheid van het bestaan. De modewereld creëert een soort droomwereld die helpt de eenheidsworst van negativiteit te doorbreken. In ‘post-coronatijden’, als we daarover al mogen spreken, kunnen ze dan ook belangrijker worden dan ooit tevoren. Mensen verlangen naar een toekomst, en dat is nét wat modebladen en dat soort van modeadvertenties bieden met hun prachtige shoots.”

Al zullen ze volgens beide experts creatief voor uit de hoek moeten komen. “De enige manier om het coronatijdperk als modeblad te overleven is creatief zijn, anders ben je ten dode opgeschreven”, aldus bladendokter Vader. “Een mooi voorbeeld is de Italiaanse Vogue. In hun januarinummer vervingen zij uit milieuoverwegingen alle traditionele foto’s door illustraties en somden daarbij op wat dat allemaal bespaarde aan vliegtuigreizen, autoverplaatsingen en lichtvervuiling. Zij gaven dus onbewust al een voorbeeld voor het heden. Het is nu dan ook hét moment om als magazine te tonen wat je waard bent en hoe groot je aanpassingsvermogen is.”

Ook redacteuren en uitgevers wereldwijd bekijken de coronacrisis vanuit creatief oogpunt als een kans. Het is namelijk het perfecte excuus om nieuwe dingen te proberen, bekende visuals en verouderde formats te veranderen, meer originaliteit te introduceren en dat in een tijd waarin de grens tussen redactionele inhoud en reclame meer vervaagt dan ooit. “Er is een soort van bevrijding”, vertelt Kate Lewis, de chief content officer bij Hearst Magazines, de uitgever van Elle, Cosmopolitan en Marie Claire aan The New York Times.

Alles gescheurd en opnieuw begonnen

Dat bewees de Italiaanse Vogue nogmaals eerder deze week. Op dinsdag vertelde hoofdredactrice Emanuele Farneti op hun Instagrampagina dat ze volledig opnieuw zijn begonnen voor hun aprilnummer. Daarbij werden de eerdere plannen voor hun cover opgeschort en zelfs verscheurd. In de plaats daarvan koos het blad voor een witte cover “als symbool van respect, wedergeboorte, stilte, zuiverheid, de kleur van de zorgverleners, hoop voor een betere toekomst en de titelpagina van een nieuw verhaal dat op het punt staat te beginnen.”

De Portugese Vogue koos voor de cover van hun aprilnummer dan weer voor een koppel dat elkaar kust met mondmaskers aan. Al raadt Konings zulke beelden wel af voor de toekomst. “Als je echt wil scoren als modeblad, maak je voor je augustus- of septembernummer beter een echte ‘escape’-reportage met geen énkele referentie naar het coronavirus. Je denkt dat je dan creatief uit de hoek komt met mondmaskers op de cover, maar dat zal niet meer aanslaan. Mensen raken dat beeld kotsbeu, net zoals ze lak krijgen aan de hele selfiecultuur die momenteel verdergaat dan Instagram alleen. Zo zie je in élke talkshow of tv-programma mensen vanachter hun webcam. Die selfie-achtige reportages worden dus not done, omdat ze ons veel te veel doen herinneren aan de ellende van de lockdown.”

Tutorials

De modebladen moeten voor hun volgende nummers en vooral hun bekende septemberissue dus op zoek gaan naar nieuwe manieren om hun blad vorm te geven. “Het zou onverantwoord zijn om mensen nu letterlijk bij elkaar te zetten”, vertelt Will Welch, hoofdredacteur van het mannenmodeblad GQ. “We zijn dus volop bezig met brainstormen over hoe we nieuwe beelden kunnen brengen vanuit quarantaine. Zo zullen sommige modellen zichzelf fotograferen van thuis uit, met hun eigen camera’s en iPhones, al dan niet in overleg met fotografen.”

Dat kan ook prima lukken volgens Konings: “Modellen zijn een kei in foto’s nemen van zichzelf en kunnen ook hun haren en make-up zelf doen, dat bewijzen de vele tutorials en de verhoogde aantal zoekopdrachten naar die video’s om thuis aan de slag te gaan met je kapsel en maquillage. Bovendien kan je daarna makkelijk je plan trekken met Photoshop.”

In sommige gevallen zullen illustraties - net zoals in de Italiaanse Vogue - traditionele beelden moeten vervangen of zullen er andere oplossingen gezocht moeten worden. “We hebben ondertussen al verschillende ideeën onderzocht waar we misschien nooit eerder over nagedacht of gepraat hebben”, vertelt Aya Kanai, redactrice van de Amerikaanse Marie Claire. Voor het septembernummer overweegt het blad om een camera naar de echtgenoot van hun covermodel te sturen en hem te vragen haar te fotograferen.

Buitengewoon uitdagende tijd

Anna Wintour, het belangrijkste boegbeeld in de modesector, die bovendien financiële steun zal verlenen aan ontwerpers en fabrikanten die door de pandemie getroffen zijn, noemde het “voor velen een buitengewoon uitdagende tijd”. Als redacteur van Amerikaanse Vogue en als artistiek leider van Condé Nast, zei Wintour dat ze “bijna constant discussies heeft gevoerd over hoe ze creatief en gewetensvol kunnen denken over hun inhoud in tijden van crisis”. Wolfgang Blau, de wereldwijde chief operating officer van Condé Nast, erkende dat het moeilijk was om als uitgever van tijdschriften door het economische klimaat te navigeren. Maar hij voegde er aan toe dat er ook reden was voor positivisme. “Ik denk niet dat mode alleen maar escapisme kan betekenen. Net als muziek of kunst, kan fashion immers ook een gevoel van verbondenheid creëren en we zullen er alles aan doen om dat ook te verwezenlijken.”

Zo heeft de coronacrisis dus niet alleen negatieve kanten, dat beaamt ook Vader. “Het is positief dat veel redacties nu gedwongen worden om ‘out of the box’ te denken, om oplossingen aan te dragen voor de ontstane situatie. Dat vraagt flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen, kenmerken die je van mediamerken kan verlangen. Want ook het medialandschap is dynamisch en verandert constant. En hun aanpassingsvermogen dat ze nu - noodgedwongen - moeten aanspreken zouden ze kunnen aanwenden om na te denken over hun toegevoegde waarde in een digitale toekomst.”