Verlies je echt meer haar in de herfst en kun je er iets aan doen? Timon Van Mechelen

09u01

Bron: Refinery29 0 Thinkstock Style Hangt je halve badkuip helemaal onder het haar na een uitgebreide douchebeurt en had je daar een paar maanden geleden nog geen last van? Geen reden tot paniek. Het is doodnormaal dat je meer haren verliest in de herfst en winter en wel hierom.

Gemiddeld verliezen mensen zo’n 60 tot 150 haren per dag, al lijk het een stuk dramatischer bij vrouwen omdat hun haar doorgaans langer en dikker is. Door je lokken vaak te wassen en factoren als stress en een vitaminetekort kan dat nog oplopen. En ook de verschillende seizoenen hebben invloed op de hoeveelheid haarverlies.

“Je begint meer haren te verliezen vanaf de herfst, en vanaf de lente vermindert dat weer. Het hoogtepunt qua haarverlies is dan ook de winter, in de zomer verlies je normaal gezien de minste haren. Dat is zo gegroeid omdat we meer haren nodig hebben in de warmere seizoenen om onszelf te beschermen tegen UV schade,” legt dermatoloog en dokteres Francesca Fusco uit aan Refinery 29.

Wanneer moet je je wél zorgen maken?

Enkele tientallen haren in je borstel, zijn echt geen teken aan de wand van nakende kaalheid. Pas als je hele plukken haar verliest, kan het betekenen dat er iets meer aan de hand is. Passeer dan voor de zekerheid even bij de huisdokter. Die zal je specifiek kunnen vertellen wat het probleem net is en hoe je het kan behandelen.

Kun je zelf iets doen?

Meestal moet je je dus geen zorgen maken bij een vol doucheputje, maar het blijft natuurlijk niet fijn om zoveel haren te verliezen. “Heel erg veel kan je er helaas niet aan doen,” vertelt Sophie Vereycken, online beautyredactrice van NINA. “Wel zijn er een aantal kleine aanpassingen om haarverlies zoveel mogelijk in te perken. Gebruik een verzorgende shampoo en een hydraterende conditioner om te vermijden dat droge lengtes afbreken. Vergeet ook niet om zeker in de herfst- en wintermaanden af en toe een haarmasker aan te brengen. Gebruik ook niet te veel hitte, en blaas je haren op het einde altijd droog op de koude stand. Verder is een veel voorkomende reden voor haarverlies een tekort aan ijzer, vitamine D of vitamine B12. Door die onderliggende problemen op te lossen, bijvoorbeeld met supplementen, is in veel gevallen ook het haarverlies al snel van de baan."