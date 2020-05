Verkoop Victoria’s Secret gaat niet door Margo Verhasselt

05 mei 2020

12u42 0 Style De kogel is door de kerk: de overname van lingeriemerk Victoria’s Secret gaat niet door. Verrassend, want drie maanden geleden hadden de partijen een deal gesloten ter waarde van 525 miljoen dollar (zo'n 485 miljoen euro).

Victoria’s Secret zit al even in slechte papieren: ze liepen de voorbije jaren heel wat imagoschade op en draaiden met verlies. Maar eind februari leek het tij te keren voor de lingeriegigant. Moederbedrijf L Brands stemde immers in om een meerderheidsbelang van 55% in het merk over te dragen aan investeerder Sycamore Partners.

Al verliepen de onderhandelingen blijkbaar toch niet zo vlotjes. L Brands moest midden maart de winkels van het merk sluiten door corona, een wijziging die voor Sycamore Partners volgens The Wall Street Journal niet door de beugel kon. Nu wordt dan ook meegedeeld dat de deal niet doorgaat.