Vergeet jeans of shorts: de sliprok is de beste en hipste manier om je koel te houden in warme tijden Timon Van Mechelen

29 juli 2018

16u03 0 Style Eerder Eerder schreven we al over de populairste rok van het moment, en laat die nu toevallig ook een sliprok zijn. Een sliprok watte? Zo’n rok is gemaakt van een soepel en licht stofje, valt tot halverwege de kuiten en heeft een moeiteloos en ontspannen silhouet. Volgens Vogue is het dé rok die je deze zomer aan moet, en die mening lijken de talloze fashionista’s op Instagram alvast te delen.

De gewilde tijgerprintrok van het Australische merk Réalisation Par mag dan alwéér hopeloos uitverkocht zijn, er zijn nog genoeg alternatieven te vinden. Waarom de sliprok plots zo populair is? Het model is een afgeleide van slipjurk die vorige zomer menig harten sneller deed slaan. De rok is alleen nog makkelijker te combineren. Naar het werk kun je het dragen met een truitje of formele blouse boven, in je vrije tijd met sneakers en een wit T-shirt. De sliprok is extreem veelzijdig.

Maar er is nog een extra reden. Omdat het gaat om een midirok met elastische tailleband, flatteert het kledingstuk iedereen. Dat het zich leent voor elk seizoen, is ook nog leuk meegenomen. We shopten alvast een paar voorbeelden van sliprokken bij elkaar voor jullie:

1. Réalisation Par, € 154,00, online te koop.

2. & Other Stories, € 69,00, online en in de winkels te koop.

3. Topshop, € 57,00, online te koop.

4. Ganni, € 200,00, via Net-a-Porter.

5. H&M, € 89,99, online en in de winkels te koop.