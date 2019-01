VEJA pakt graag uit met eco-imago, maar waarom scoort de hippe sneaker dan zo laag op Rank a Brand?

Nele Annemans

16 januari 2019

14u55 0 Style Zowel menig fashionista als onze ecofriendly medemens draagt ze aan zijn voeten: VEJA’s, het schoeisel waarmee je er niet alleen hip maar ook duurzaam bijloopt. Toch scoort de populaire sneaker slechts een D-label op Rank a Brand, een website die onderzoekt hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord populaire merken zijn. Wij gingen hun vragen waarom VEJA zo laag scoort.

Het straatbeeld wordt al een tijdje gesierd door de ‘ecologische’ sneakers van VEJA. Zelfs Meghan Markle werd er vorig jaar in gespot waardoor de verkoop nog een extra boost kreeg. Toch scoort het Franse merk laag op Rank a Brand, die onderzoeken hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord populaire merken zijn. Zo kreeg het een D-label en een score van 8 op 36 op zijn duurzaamheidsrapport. Daarmee doet VEJA het slechter dan bijvoorbeeld winkelketens Primark en H&M.

“VEJA is niet het enige merk waar het gevoel bij consumenten bij heerst dat het duurzaam en eerlijk is, maar dat toch een lage score op ons platform krijgt”, aldus Ype van Woersem van Rank a Brand. “Heel veel merken suggereren vandaag de dag duurzaam en eerlijk bezig te zijn. Ze besteden zelfs speciale onderdelen van hun website aan informatie over hun zogenaamd goede manier van werken. Maar die moeten ook hard gemaakt kunnen worden met concrete resultaten. Anders is er volgens ons gewoon sprake over greenwashing. Want waarom zouden consumenten merken gewoon op hun woord moeten geloven?”, aldus Van Woersem.

Wat Rank a Brand precies doet, is kijken of het merk ook concrete informatie publiceert waaruit blijkt hoe die duurzaamheid en eerlijke handel precies in de bedrijfsvoering wordt toegepast. Zo scoort VEJA voornamelijk punten door het gebruik van biologisch katoen en natuurlijk rubber voor de schoenen. Maar welk percentage van de materialen op een duurzame manier wordt ingekocht, is niet duidelijk. Bovendien is milieubeleid maar een onderdeel van de totale score. Ook bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen en de arbeidsomstandigheden worden grondig bekeken en daarvoor heeft VEJA onvoldoende aangetoond voldoende stappen te ondernemen.

VEJA-medeoprichter Sébastien Kopp reageerde op het rapport als volgt. “We waren erg verrast door de beoordeling. Maar als we de resultaten nader bekijken, begrijpen we vanwaar de score komt. We zijn geen groot bedrijf dus we hebben geen gedragscode of geen milieubeleidsdocument opgesteld. We hebben inderdaad geen tijd verspild aan papierwerk en hebben ons te weinig beziggehouden met rapporten en onze communicatie, maar we werken vooral in het veld. Toch zullen we er zeker werk van maken om onze kopers te voorzien van meer antwoorden. Er zijn immers een heleboel dingen die we doen zonder dat we daarover communiceren, wat uiteraard een gebrek is aan transparantie van onze kant.”

Het kan volgens Van Woersem wel zo zijn dat het merk meer doet dan het publiceert op haar website, maar hun ervaring is dat de gepubliceerde informatie over het algemeen goed overeenkomt met de ondernomen stappen. “Een merk dat het goed doet, zal dat tenslotte zo veel mogelijk willen laten zien”, besluit Van Woersem.

Het volledige duurzaamheidsrapport over VEJA vind je hier.