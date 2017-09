Veilige alternatieven om je lippen zacht te houden Eva Van Driessche

11u28 1 Anna Sastre on Unsplash Style Test-Aankoop kwam met het nieuws dat in vele van onze favoriete lippenbalsems stoffen zitten die schadelijk kunnen zijn als je ze te vaak inslikt. Maar wist je dat je makkelijk van je lippenbalsemverslaving af kan geraken? En dat een paar natuurlijke middeltjes net zo goed werken?

1. Lekkere scrub

Je lippen mag je ook af en toe scrubben om losse velletjes te verwijderen en ze weer lekker zacht te maken. Meng daarvoor gewoon wat kristalsuiker door een lepeltje kokosolie (olijfolie kan ook maar is niet zo lekker) en masseer dat zachtjes op je lippen. Spoel na met water.

2. Sweet lips

Honing is de allerbeste lippenbalsem én 100% natuurlijk. Honing werkt herstellend en verzachtend, ook op gesprongen lippen. Je hebt maar een heel klein beetje nodig.

3. Maak zelf je lippenbalsem

Blogster Anne Drake van Ecologie op hoge hakken verving al haar dure cosmeticaproducten door zelfgemaakte crèmes om zo haar afvalberg te verminderen en zeker geen slechte stoffen op haar huid te krijgen.

Dit is haar recept voor gezonde lippenbalsem:



Voor 3 potjes (60g):

20 g ongeraffineerde bijenwas

20 g cacaoboter

20 g kokosolie

3 tl wonderolie (voor glans)

eventueel: 15 druppels etherische olie (bv. mandarijn of munt)



Verwarm de bijenwas, boter en kokosolie in een glazen potje au bain-marie tot alles gesmolten is. Roer goed om. Haal de pot van het vuur en roer er de wonderoliën onder. Vul de potjes voor de helft met het mengsel en laat het stollen, houd de rest au bain-marie. Als de helft in het potje gestold is, kan de tweede helft erbij, zodat je geen putje in je potje hebt.

Uitgeverij: Manteau Doe het zelf! Ecologie op hoge hakken € 22,50 Auteur: Anne Drake

4. Lees de ingrediëntenlijst

De producten waar Test-aankoop zich zorgen om maakt zijn MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) en MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons). Maar helaas staat dat niet op het potje als je een lippenbalsem koopt.

Waar je wél al op kan letten is dat de balsem geen minerale olie bevat. Dat kan geen kwaad in producten die je op je huid smeert, maar rond je mond doe je het liever niet. Let op ingrediënten zoals bijenwas, kokosolie, karitéboter, deze vette stoffen zijn beter dan minerale olie.

Veel ecologische merken scoren hier goed, maar zijn soms wat duurder. Ook bij Hema, Caudalie, Weleda, Lavera, Lush, Nuxe zit je goed.

