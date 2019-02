Vegan en betaalbaar: HEMA lanceert beautylabel B.A.E. Valérie Wauters

09 februari 2019

08u44 0 Style Mooi, zonder dat het je een fortuin kost? HEMA introduceert het nieuwe beautylabel B.A.E. before anything else. Een label bestaande uit 138 innovatieve producten, voor ieder moment van de dag.

Dat mooi en on trend zijn je geen fortuin hoeft te kosten bewijst HEMA met B.A.E. Before Anything Else, de toepasselijke naam werd gekozen omdat gezichtsverzorging en make-up het allereerste is wat je doet voor je de deur uitgaat.



B.A.E. positioneert zich als een ‘brand within a brand’ en wordt dus exclusief bij HEMA verkocht. Het label bestaat uit 138 producten, verdeeld over zes categorieën: gezicht, ogen, wenkbrauwen, lippen, accessoires en parfum. De prijzen liggen tussen € 4 en € 12,50.