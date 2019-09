Pure Green Gesponsorde inhoud Veel cosmetica bevatten microplastics en andere schadelijke stoffen: dit Belgische merk doet het anders Smeren zonder schuldgevoel? De nieuwe Pure Green-lijn van Mylène spaart het milieu Advertorial van Mylène

18 september 2019

08u00 0 Style Beautymerk Mylène ken je misschien van hun homeparty’s: pure verwenavonden waarop vrouwen allerlei mogelijke beautytips krijgen van een professionele consulente. Maar in tegenstelling tot Tupperwareavonden komt bij Mylène geen korrel plastic aan te pas. Met haar nieuwe lijn Pure Green zet het Belgische beautymerk nog eens extra in op duurzaamheid.

Groener dan groen

Meer dan vijftig jaar geleden drong Mylène voor het eerst onze badkamers binnen met de weldadige Mylène-olie, een wondermiddel voor huid en haar. Inmiddels beschikt het Belgische cosmeticamerk over een indrukwekkend gamma waarin schoonheid en respect voor het milieu hand in hand gaan. Deze maand lanceert Mylène haar jongste collectie, Pure Green, met vijf verzorgingsproducten die stuk voor stuk vegan, 100% natuurlijk en dermatologisch getest zijn.

De dagcrème, nachtcrème, shampoo, douchegel en bodylotion houden je haar en huid in topvorm. Je begint de dag in alle zachtheid met de Pure Green Shower Gel die extract van toverhazelaar met rijstextract combineert, beide geliefd om hun verzachtende eigenschappen voor de huid. En ook je haar straalt dankzij de Pure Green Shampoo met voedende en revitaliserende arganolie en paardenstaartextract. Het antiagingextract zit boordevol silicium, essentieel voor de aanmaak van collageen en de elasticiteit van je hoofdhuid.

Verjongingskuur voor je huid

Na een luxueuze douche verwen je je lichaam met de Pure Green Body Milk, met een fris, houtachtig parfum. De natuurlijke oliën van de lotion voeden en verstevigen je huid zonder een film achter te laten. Meadowfoamolie en babassuolie zijn rijk aan vitamine E, een anti-oxidant die je huid beschermt tegen vrije radicalen en het vochtgehalte op peil houdt.

Voor je gezicht is er de Pure Green Day Cream. Saffloerolie, abrikozenpitolie en kokosolie hydrateren je huid grondig, terwijl karitéboter ze verzacht en herstelt. ’s Nachts geef je je huid dan weer een verjongingskuur met de Pure Green Night Cream. Verzachtende kokosolie en hydraterende zoete amandelolie boosten je schoonheidsslaapje, terwijl hyaluronzuur een onmisbaar wapen is in de strijd tegen huidveroudering en het co-enzym Q10 rimpels tegengaat.

Verpakking van suiker

Niet alleen Mylènes Pure Green-producten bestaan uit honderd procent natuurlijke ingrediënten. Ook Mylènes verpakkingen zijn helemaal bio. De tubes zijn gemaakt van suikerriet en volledig recycleerbaar, de doosjes zijn al even lief voor het milieu want zij bestaan voor meer dan de helft uit FSC-vezels uit duurzaam beheerde bossen. En ze bevatten ook gerecycleerd organisch materiaal van kiwi. Het stopt trouwens niet bij de tubes en doosjes: Myléne ontwikkelde ook een milieu- en diervriendelijk poederborsteltje en blendingpenseel. De synthetische kwasten zijn helemaal vegan en bovendien extra hygiënisch.

Wat is Mylène?

- Beautymerk opgericht in 1965

- Lokaal geproduceerd in Heist-op-den-Berg

- Ontwikkelt meer dan honderd hoogwaardige producten zonder microplastics

- Mylènes ingrediënten ondersteunen plaatselijke gemeenschappen

- 2500 Mylène-consulenten geven elk jaar 77.000 homeparty’s

