Vandaag is World Oceans Day: 9 x prachtige badmode die ook lief is voor de planeet

Valerie Wauters

08 juni 2020

16u01 0 Style Elk jaar staan we op World Oceans Day even stil bij het belang van zeeën en oceanen. Want die zijn de longen van onze planeet. Ze voorzien het merendeel van de zuurstof die we nodig hebben om te kunnen ademen. Goed zorg dragen voor die longen is nu, meer dan ooit, essentieel. En badmode kan daarbij helpen.

Het zou zonde zijn om naar zee te trekken in een badpak of bikini die bijdraagt tot de vervuiling ervan. Daarom selecteerden wij de mooiste badmode, die lief is voor de planeet én de oceaan. Of ze nu gemaakt is uit gerecycleerd plasticafval of ecologische materialen: met deze stuks ben jij modieus én eco-conscious.

1. Ocean Couture, Zakyntos badpak, 189 euro.

2. Aya Label, Melia badpak, 88 euro.

3. Two Thirds, Damas-Stripes Bikini, 75,20 euro.

4. Asos Design, Gerecycled hoogopgesneden badpak. 27,15 euro.

5. COS, badpak van gerecycleerd Nylon, 49 euro.

6. Batoko, Wild Cat badpak, 56 euro.

7. Davy J, The Little Black Swimsuit, 157 euro.

8. The Salt Water Collective, Josi bikini, 122 euro.

9. Aava, Jackie Crop Top Bikini, 85,95 euro.