Vandaag is #selfieday: twee influencers geven tips voor selfies die barsten van persoonlijkheid Stéphanie Verzelen

20 juni 2020

09u31 0 Style 21 juni is internationale selfiedag en toch rust er nog altijd een klein taboe op jezelf fotograferen. Momfluencer Lieselot De Smet en fotografe Irmy Coeckelbergs denken er anders over: zij zien er de schoonheid van in én onthullen hoe je de kunst van authentieke selfies onder de knie krijgt.

Fotografe Irmy Coeckelbergs

“Je moet een ‘fuck it’-mentaliteit hebben”

Irmy Coeckelbergs (24) is sinds haar 16de fotografe en Instagramt sinds haar 17de. Ondertussen is ze afgestudeerd – als fotografe, uiteraard – en is beelden schieten al twee jaar haar hoofdberoep. Als huwelijksfotografe is ze quasi altijd volgeboekt (haar ‘golden hour’-fotografie bij ondergaande zon scoort like crazy) en als Instagrammer vergaarde ze intussen 16.800 volgers.

Op haar feed deelt ze professionele portretten, maar in haar stories zie je vaak ook persoonlijkere selfies voorbijkomen. “Ik voel me altijd meer op mijn gemak als ik een foto van mezelf neem, dan wanneer iemand anders dat doet”, lacht ze. “Als ik me goed voel in een nieuwe outfit of met een nieuw kapsel vind ik een selfie nemen en delen echt heerlijk om te doen.”

Ze deelt een paar concrete, praktische tips met ons.

1. “Daglicht vind ik het allerbelangrijkst voor een selfie. Sta met je gezicht naar een raam en speel met hoe je je gezicht houdt en hoe het licht er dan op valt. Hou je hoofd wat schuiner en laat het zonlicht op je kaaklijn vallen, dat flatteert altijd.”

2. “Het is leuk als er iets gebeurt in de foto. Hou je hand bij je gezicht, leun nonchalant tegen iets aan, hou een koffiekopje vast of een ander voorwerp waar je op dat moment mee bezig bent. Dat maakt het beeld instant interessanter en jou minder stijf.”

3. “Fleur de foto op met kleur. Draag een leuk T-shirt in een kleur die je ogen of huid flatteert of zet met een bijzondere eyeliner een streepje rond je ogen. Met make-up of kleding kan je alleszins leuke dingen doen, die je foto net iets meer bijzonder maken.”

4. “Maak driehoeken met je armen of benen, zo krijgt je lichaam ineens meer vorm op de foto. Leg bijvoorbeeld je hand op je heup of op de achterkant van je hoofd.”

5. “Een statiefje of een manier om je smartphone vanop een afstand met de timer te laten fotograferen, is handig. Dan is de foto niet zo ‘in your face’ en kan je een natuurlijkere houding aannemen.”

Een natuurlijke selfie nemen vindt Irmy zelf ook niet altijd makkelijk, maar ze weet wél hoe je het aanpakt. “Tuurlijk, soms denk ik ook: what the f*ck ben ik nu aan het doen. (lacht) Maar een goede truc is al om de fotosessie niet te lang te rekken. Hoe langer je blijft fotograferen, hoe minder natuurlijk je eruit ziet. Op den duur is de echtheid eraf, zeker als je tijdens het nemen van selfies de hele tijd je eigen gezicht ziet en dezelfde poses aanneemt.”

“En nog belangrijker: laat het gewoon los, wees niet te kritisch voor jezelf”, zegt Irmy. “Ik heb een paar vriendinnen die keigoed zijn in selfies nemen en ik snapte nooit hoe ze dat deden. Maar nu, tijdens de lockdown, ben ik gaan beseffen dat je gewoon een ‘fuck it’-mentaliteit moet hebben. Neem gewoon een selfie in een leuke situatie en het enige dat dan nog telt is: just be you. Laat je persoonlijkheid spreken in de foto. Als je zo’n selfie deelt en je krijgt leuke feedback, voel je je veel beter dan wanneer je jezelf fotoshopt en achteraf in de spiegel merkt dat je er helemaal anders uitziet.”

Momfluencer Lieselot De Smet

“Lelijke dingen scoren vaak goed”

Lieselot De Smet (34) of Lies voor de vrienden is het gezicht en brein achter de mama- en reisblog Liesellove. Ze heef thuis vier schattige koters rondlopen van twee tot zeven jaar oud en deelt op Instagram haar en hun leven met zo’n 15.300 volgers. Bloggen doet ze al meer dan tien jaar, Instagram al vanaf het prille begin in 2012 en sinds kort is ze ook freelance social media coach.

Op haar Instagrampagina ontbreekt het niet aan de selfies. Lachend met een glas wijn, giechelend met de kinderen, knuffelend met de man. Alles ziet er kleurrijk, vrolijk en vooral natuurlijk uit, van duckfaces of Photoshop geen spoor. Maar ook al heeft Lieselot nu al heel wat ervaring met selfies nemen, in het openbaar vindt ze het toch nog ongemakkelijk. “Ik doe het soms wel, maar dan denk ik altijd: hopelijk passeren er nu niet te veel mensen. Anderzijds probeer ik me daar toch over te zetten. We tonen onszelf nu allemaal meer online en met een selfie of twee kan je op het internet pas echt je persoonlijkheid overbrengen. Die maken je aanwezigheid online levensecht en realistisch en laten je volgers toe om zich verbonden te voelen met jou en je verhaal.”

Lieselot deelt een paar essentiële, praktische tips.

1. “Neem een foto vanop ooghoogte of van bovenaf, dat flatteert je gezicht het meest.”

2. “Wist je al dat je meestal de volumeknop of een andere knop op de zijkant van je smartphone kan gebruiken als shutterknop? Dat is nog handiger dan de knop op de camera-app van je smartphone, want zo kan je je smartphone op een natuurlijkere manier vasthouden.”

3. “Gebruik de ‘burst’-functie van je camera, die je meerdere foto’s in een keer laat nemen door de shutterknop ingedrukt te houden. Dan is de kans groter dat je een foto neemt waarop je net helemaal goed staat.”

4. “Een selfie hoeft niet per se een foto te zijn waarbij je in de lens kijkt. Het kan een leuk effect geven om eens nonchalant opzij te kijken.”

5. “Check altijd of er in de achtergrond geen onnodige rommel ligt of een wc-pot te zien is, of zo. Een mooie achtergrond doet veel voor een foto.”



Een echt leuke selfie is natuurlijk een creatieve selfie. Als Lieselot het graag wat verrassender wil, past ze een aantal toffe trucjes toe. “Ken je een plaats in huis of in de buurt die voor een mooie achtergrond zorgt? Neem daar eens een selfie. Wat altijd heel goed werkt is een achtergrond met veel textuur, een oude bakstenen muur bijvoorbeeld. Lelijke dingen werken vaak goed.” (lacht) Extra leuk wordt het wanneer ze haar kleine bengels erbij haalt. “Maar alleen wanneer ze daar echt zin in hebben, met kinderen kan je zoiets niet forceren. En ik hou het dan altijd kort, de meest natuurlijke kiekjes schiet je toch vaak in het begin. Met een grappig zinnetje breng ik hen dan aan het lachen, of ik laat hen ‘spaghetti’ zeggen of mama een kus geven. Alles dat hen minder bewust maakt van het feit dat er een foto genomen wordt, levert mooi beeld op.”

En hoe doet ze het in godsnaam om al haar selfies er zo natuurlijk te doen uitzien, vragen wij ons af? Als wij een minuut lachend naar een camera moeten staren, voelen we ons al snel een beetje dood vanbinnen. “Het wordt wel makkelijker naarmate je het meer doet”, stelt Lieselot gerust. “Maar het helpt heel veel als je dat poseren gewoon loslaat en je jezelf fotografeert in een spontane setting, een situatie waarin je iets leuks aan het doen bent. Dan heb je bijna gegarandeerd een natuurlijke foto. Jij die net bent gaan sporten met een nieuwe outfit, jij die een wijntje zit te drinken... Als je dan een foto neemt, zonder er veel over na te denken, ben je authentiek en poseer je niet.” Nog altijd moeite met een natuurlijke glimlach? Beeld je dan in dat er een vriend(in) achter de camera staat, tips Lieselot nog.

