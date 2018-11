Vandaag is H&M x Moschino te koop, herinner jij je de eerdere samenwerkingen van de modeketen nog? Timon Van Mechelen

08 november 2018

13u55 0 Style Het is zover: de collectie van Moschino voor H&M is vanaf vandaag te koop. De webshop van de Zweedse keten lag alvast een tijd plat, het gaat dus hard. Maar herinner jij je nog alle eerdere samenwerkingen van de modeketen? Wij sommen ze even voor je op.

Karl Lagerfeld x H&M – 2004

De allereerste designersamenwerking van H&M was er eentje met Karl Lagerfeld. De ontwerper van Chanel en Fendi. De 30 zwart-witte kledingstukken varieerden van prijs tussen € 19,90 en € 149,90 en introduceerden designermode voor een lage prijs bij het grote publiek. Lagerfeld liet echter al snel weten nooit meer te willen samenwerken met de modeketen, omdat ze de collectie in zo’n beperkte oplage hadden geproduceerd. “Dit gaat in tegen het hele idee van een toegankelijke collectie te maken die iedereen kan shoppen,” aldus Keizer Karl.

Stella McCartney x H&M - 2005

De dochter van Paul McCartney had amper 4 jaar voor de samenwerking met H&M haar eigen label opgestart en was helemaal nog niet zo bekend bij het grote publiek. Het heeft haar in ieder geval erg geholpen om een breder publiek te bereiken. Haar goede vriendin Kate Moss werd het gezicht van de collectie die trouwens helemaal duurzaam was. De 40-delige lijn varieerde van prijs tussen € 14,90 en € 149,90.

Viktor & Rolf x H&M - 2006

In 2006 werd het Nederlandse ontwerpersduo gevraagd om een collectie voor H&M te creëren met liefde als thema. Ze ontwierpen de allereerste trouwjurk voor H&M en het was verder ook de eerste keer dat ze kleren voor mannen maakten.

Roberto Cavalli x H&M - 2007

De collectie van het Italiaanse modehuis voor H&M was de eerste waarvoor mensen letterlijk vochten in de winkels. Er zaten vooral heel veel feestelijke stukken in de lijn, met tijgerprint als opvallende rode draad. Cavalli vertelde na afloop aan Vogue dat hij ook zelf een kijkje was gaan nemen in één van de winkels. Buiten had hij nog snel even een sigaret gerookt en zijn peuk op de grond uitgedaan. Daarna zag hij dat die op eBay doorverkocht werd voor 250 euro. Madness! De campagne werd gefotografeerd door de nu erg omstreden fotograaf Terry Richardson.

Comme des Garçons x H&M - 2008

Ondanks het succes van de samenwerking met Cavalli, besloot H&M om het een jaar later over een helemaal andere boeg te gooien. Ze sloegen de handen in elkaar met Rei Kawakubo van het Japanse merk Comme des Garçons. Gekend om haar architecturale en uniseks ontwerpen die niet verder af kunnen staan van de sexy Cavalli items. De 50-delige collectie bevatte veel asymmetrische stukken met de kenmerkende polkadots op, en ook een parfum en verschillende accessoires. Het was overigens ook de eerste keer dat H&M een kledingstuk verkocht met een prijskaartje van maar liefst € 300.

Matthew Williamson x H&M - 2009

In 2009 was het de beurt aan de Londense ontwerper Matthew Williamson. Eerst kwam er een kleine damescollectie uit, een paar maanden later een volwaardige lijn voor zowel vrouwen als mannen. Ook voor deze ontwerper was het de eerste keer ooit dat hij kledij ontwierp voor heren. De nadruk bij deze samenwerking lag vooral op de zomer, met veel tropische elementen in.

Jimmy Choo x H&M - 2009

Ook de samenwerking tussen H&M en schoenenmerk Jimmy Choo was een gigantisch groot commercieel succes. Naast - hoe kan het ook anders - schoenen voor vrouwen en mannen en heel wat accessoires, zaten er ook enkele kledingstukken in de collectie. Die vlogen als zoete broodjes de toonbank over en werden daarna aan woekerprijzen doorverkocht.

Sonia Rykiel x H&M - 2009-2010

2009 was een goed jaar voor H&M, want in plaats van te teren op het succes van de collectie met Jimmy Choo én Matthew Williamson kwam de keten met nog een verrassing. De Franse ontwerpster Sonia Rykiel lanceerde maar liefst twee collecties in de winter van dat jaar. Eerst was er een lingerielijn, daarna ook een kledinglijn. Inclusief een grootse modeshow in Parijs.

Lanvin x H&M - 2010

H&M had de smaak duidelijk te pakken, want snel na de vorige samenwerking kondigden ze een collectie met modehuis Lanvin aan. Die bevatte vooral heel wat avondjurken, die de toenmalige ontwerper van het label Albert Elbaz omschreef als “H&M die een eerste stap in de luxewereld zetten, in plaats van omgekeerd”. De focus lag voornamelijk op de dameslijn, al zaten er ook enkele stuks voor mannen in de collectie.

Versace x H&M - 2011

Donatella Versace was de eerste die uitpakte met een “Greatest Hits”-collectie. Met andere woorden populaire stukken van het label herwerkt zodat ze voor een groter publiek toegankelijk waren. De collectie werd voorgesteld op een feest waar onder andere Prince en Nikki Minaj optraden. De samenwerking was in geen tijd uitverkocht en deed de webshop van H&M voor het eerst crashen.

Marni x H&M - 2012

Om het spannend te houden, werkte H&M een jaar later weer samen met een heel ander merk. Versace en Marni mogen dan wel allebei Italiaanse labels zijn, dat is ook het enige dat ze gemeenschappelijk hebben. Geen schreeuwerige prints, logo’s en glitters bij Marni, maar wel volwassen items met veel subtielere prints en kleuren. De campagne werd gefotografeerd en geregisseerd door Sofia Coppola.

Maison Martin Margiela x H&M - 2012

Net als bij Versace, was de collectie van Maison Martin Margiela voor H&M eerder een retrospectieve waarvoor het van oorsprong Belgische modehuis bekende stukken uit het archief herwerkte. Populaire stukken waren de gigantische donsjas lijkend op een donsdeken, het jeansjasje met losse naden en de handtas in de vorm van een snoepje.

Isabel Marant x H&M - 2013

Nog zo’n razend populaire samenwerking was die met Isabel Marant. De Franse ontwerpster veroverde toen net de wereld met haar sneakers met ingebouwde hak, geen wonder dus dat haar collectie de rekken uitvloog. Die was trouwens opvallend draagbaar, met veel oversized truien en blazers, laarsjes met franjes aan en jeansjasjes.

Alexander Wang x H&M - 2014

In 2014 was het de beurt aan Alexander Wang die een bijzonder sportieve collectie voor de modeketen creëerde. Denk heel veel items in duikstof, grote parkajassen en dat alles in het zwart. Aan de samenwerking ging een voor H&M zijn doen enorme campagne vooraf. Ook deze lijn was in geen tijd overal uitverkocht. Het was overigens de eerste Amerikaanse ontwerper die een collectie voor de keten mocht ontwerpen.

Balmain x H&M - 2015

En toen was er natuurlijk Balmain voor H&M, tot op heden nog altijd de populairste collectie in dit lijstje. Mede mogelijk gemaakt door ontwerper Olivier Rousteing zijn bekende vriendinnetjes Kendall Jenner en Gigi Hadid die de campagne druk promootten onder hun miljoenen volgers op sociale media.

Kenzo x H&M - 2016

2 jaar geleden was het de beurt aan Humberto Leon en Carol Lim van het Parijse modehuis Kenzo. Die telde vooral veel ‘extreme’ items, zeer kleurrijk en vol prints. Niet altijd even draagbaar en daarom ook een iets minder groot succes aan de kassa. De collectie werd in New York voorgesteld met een groots feest.

Erdem x H&M - 2017

In 2017 ontwierp de Canadees-Turkse Erdem, een van de favoriete ontwerpers van Kate Middleton en van een boel Hollywoodsterren, een ingetogen collectie voor de Zweedse modeketen. Met veel van zijn kenmerkende bloemenprint in, maar wel bijzonder draagbaar.