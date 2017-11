Vanaf vandaag scoor je in Antwerpen weer designerkleren aan hele zachte prijzen Timon Van Mechelen

11u14 0 Bruno Press Style De tweejaarlijkse stockverkopen in Antwerpen (en ook een beetje in Brussel) zijn vandaag van start gegaan. Nog niet bekend met het concept? Grote Belgische namen als Dries Van Noten en Ann Demeulemeester gooien hun stock buiten, wat zoveel wil zeggen als designerkleren van het hoogste niveau shoppen aan minder dan de helft van de prijs. Al enthousiast aan het worden?

Nog tot en met zondag 12 november zetten meer dan zestig merken hun stocks in de etalage. Droom je al jaren van een paar laarzen van A.F. Vandevorst of een excentrieke jas van Dries Van Noten, maar heb je niet de centen om er de volle pot voor te betalen? Neem dan die laatste vakantiedagen op en rep je als de bliksem naar de Scheldestad. Want hoewel de prijzen op de stockverkopen nog altijd niet vergelijkbaar zijn met die van een H&M of Zara, scheelt 50 en zelfs 80 procent minder echt wel veel. Ter illustratie: wij passeerden gisteren op de voorverkoop van Dries Van Noten en zagen de razend populaire paarse fluwelen enkellaarsjes staan blinken voor 250 euro in plaats van 560 euro.

Als je dat nog steeds te duur vindt, loont het zeker de moeite om eens langs te gaan bij de talloze kleine onafhankelijke Belgische merken. Daar liggen de originele prijzen meestal een stuk lager, en met korting worden die plots écht betaalbaar. Check daarnaast ook vintagewinkels als Rosier 41 en Labels Inc, die tijdens de stockverkopen ook extra korting aanbieden.

Meer info vind je op belmodo.be. Meer tips om de beste koopjes te scoren vind je hier.