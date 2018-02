Vanaf vandaag kun je online shoppen bij IKEA en je bestelling thuis laten leveren TVM

08 februari 2018

We kondigden het eerder al aan, vandaag is het eindelijk zover. De Zweedse woongigant IKEA heeft haar eigen webshop geopend mét levering aan huis.

“De webshop vormt de digitale uitbreiding van de IKEA woonwarenhuizen, die het hart van de klantenervaring blijven. De wereld evolueert en onze klanten ook. Om nog beter aan hun noden te voldoen en er altijd en overal voor hen te zijn, voegen we vandaag de webshop toe aan ons aanbod. Zo combineren we het beste van twee werelden”, licht Catherine Bendayan, CEO van IKEA België, toe.

Hiervoor was het al mogelijk om via de Click & Collect dienst je online bestelling af te halen in een IKEA woonwarenhuis of één van de 17 afhaalpunten, of via de Pick & Delivery dienst je aankopen in de winkel af te rekenen en thuis te laten leveren. Het cash & carry concept, waarbij je jouw aankopen in het woonwarenhuis zelf meeneemt naar huis, is en blijft de basis van de IKEA shopervaring, leggen ze uit in een persbericht.

Al meer dan 120 extra jobs

Om de activiteiten voor haar webshop te ondersteunen, wierf IKEA België al meer dan 120 extra medewerkers aan. Dat vooral om het Customer Support Center, de logistieke teams in het Distributiecentrum van Winterslag en het centrale e-commerce team te ondersteunen.

De levertijd van je bestelling varieert per product tussen 2 en 6 dagen en is meteen zichtbaar in je digitale winkelkarretje. De verzendkosten bedragen tussen € 4,99 (voor bestellingen van minder dan 5 kg) en € 229,00 (voor bestellingen van meer dan 500 kg), afhankelijk van het gewicht van je bestelling.