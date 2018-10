Van vette lokken tot dun haar: zo vaak moet je je haar écht wassen Nele Annemans

15 oktober 2018

17u22

Bron: Women's Health 0 Style Van elke dag tot een keer per week: een kleine rondvraag op de redactie toont ons al snel hoe verschillend de antwoorden zijn op de vraag hoe vaak we onze haren wassen. Maar hoe vaak je je shampoofles moet openklappen, is vooral afhankelijk van je haartype. Van een vette haardos tot gebleekte lokken: dit is hoe vaak je je haar zou moeten wassen én welke shampoo je zou moeten gebruiken.

Als je dik haar hebt

"Dik haar was je het best om de drie dagen", vertelt celebritykapper Paul Cucinello. "En dat het liefst met een shampoo die goed schuimt, zodat je er niet te veel van hoeft te gebruiken. Gebruik ook een rijke conditioner zodat je haar minder onhandelbaar wordt."

L'Oréal Mythic Oil shampoo voor dik haar, adviesprijs € 18,50 voor 250 ml.

L'Oréal Mythic Oil conditioner voor dik haar, adviesprijs € 20,99 voor 200 ml.

Als je fijn haar hebt

"Fijn haar was je het best om de dag met een volumineuze shampoo en conditioner", zegt Cucinello. Fijn haar is gevoeliger, waardoor het ook sneller beschadigd raakt als er veel restjes van je stylingproducten blijven in zitten. Daarom moet je het dus iets vaker wassen. "Het belangrijkste bij fijn haar is om het schoon te houden, zodat het volumineus blijft, maar tegelijkertijd ook gevoed wordt."

OGX think & full biotin & collagen shampoo, € 10,99.

Als je stug haar hebt

"Stug haar was je het best twee keer per week met een rijke, vochtinbrengende, sulfaatvrije shampoo, gevolgd door een voedend masker. Daardoor zal je haardos zachter aanvoelen en meer beheersbaar zijn", aldus de kapper.

Rituals Sakura shampoo, € 9,50.

Garnier Ultra Doux avocado-galammasker, € 5,49.

Als je haar dunner wordt

"Dunner wordend haar moet je dagelijks wassen met een shampoo die de haargroei stimuleert zodat je haar dikker en sterker wordt. Gebruik daarna ook een conditioner die de haarfollikel voedt en de haargroei stimuleert", vertelt Cucinello.

Kérastase Densifique Bain Densité shampoo, € 19,95.

Kérastase Densifique Fondant Densité conditioner, € 28,88.

Als je haar gekleurd is

Cucinello: "Als je je haren regelmatig laat kleuren, was je ze het best niet meer dan drie keer per week. Zo zorg je ervoor dat de kleur langer behouden blijft en dat je haar voldoende gehydrateerd is. Bij gekleurd haar maak je ook het best gebruik van de omgekeerde wastechniek, waarbij je dus eerst je conditioner aanbrengt en dan pas je shampoo. Gebruik daarbij alleen maar producten die bedoeld zijn voor gekleurd haar."

L'Oréal Elvive Color-Vive beschermende shampoo, € 3,99.

L'Oréal Elvive Color-Vive beschermende conditioner € 3,99.

Als je haar broos en beschadigd is

"Als je haar beschadigd is, moet je er extra goed voor zorgen. Dat betekent je lokken niet te vaak wassen, aangezien dat dat je haardos verder kan beschadigen of uitdrogen. Het liefst maximaal twee keer per week met een versterkende shampoo en gevolgd door een repairmasker in plaats van een gewone conditioner", aldus de celebritykapper.

Coslys Infinie Souplesse Shampoo voor droog en beschadigd haar met mirabelolie, € 13,95.

Schwarzkopf Glass Kur Total Repair haarmasker, € 8,09.

Als je vettig haar hebt

"De meeste klanten die klagen over vettig haar, wassen hun haar te vaak en gebruiken geen conditioner. Daardoor droogt je hoofdhuid makkelijker uit. Probeer het wassen dus tot twee à drie keren per week te beperken en gebruik een zuiverende shampoo en een hydraterende conditioner", aldus Cucinello.

Yves Rocher zuiverende shampoo, nu voor € 3,95 i.p.v. € 5,90.

Reden Diamond Oil Glow Dry Detangling conditioner, € 18,50.