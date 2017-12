Van Uniqlo to Louboutin en IKKS: de beste ‘Star Wars’-modecollecties Timon Van Mechelen

18u55 0 Rag & Bone Style Dit weekend ging de nieuwe ‘Star Wars’-film, ‘The Last Jedi’, in première in Hollywood. Vanavond is ook ons land aan de beurt. Maanden en zelfs jaren wordt er al uitgekeken naar het achtste hoofdstuk in de Luke Skywalker-saga, en ook de modewereld is in de ban van de film. Talloze merken lanceerden naar aanleiding van de release een ‘Star Wars’-collectie, wij zetten de leukste op een rijtje.

Uniqlo

De ‘Star Wars’-collectie van de Japanse modeketen Uniqlo bestaat uit verschillende T-shirts en sweaters, met telkens een opdruk op die verwijst naar de film. Kleuren variëren van grijs en beige tot dieprood. De T-shirts kosten € 9,90 en € 14,90, de sweaters € 24,90. De collectie is nu te koop in de winkels en online.

Uniqlo/nina.be

Rag & Bone

“We hebben voor deze collectie een aantal van onze favoriete Rag & Bone items uitgekozen en die herwerkt op basis van onze meest memorabele momenten uit de ‘Star War’-films,” vertelt creatief directeur Marcus Wainwright over de collectie. De items stralen klasse uit, de verwijzingen naar de films zijn dan ook subtiel, maar alsnog herkenbaar voor fans. Een groot deel van de collectie is al uitverkocht, maar op de webshop van het Amerikaanse merk zijn wel nog een aantal items te koop.

Rag & Bone

IKKS

Ook het Belgische merk IKKS lanceerde een tijdje geleden een kindercollectie naar aanleiding van de nieuwe ‘Star Wars’-film. Jongens hebben keuze uit sweaters, accessoires en T-shirts, meisjes kunnen dan weer stralen in topjes en rokjes bezet met gouden sterren. De collectie is online en in de winkels van IKKS te koop.

IKKS

Louboutin

De ‘Star Wars’-collectie van Louboutin bestaat uit vier paar hakken die telkens geïnspireerd zijn op een ander vrouwelijk personage uit de films. Namelijk Rose Tico, de vrouwelijke stormtrooper Phasma, Rey en Amilyn Holdo. Alle actrices en de ontwerpers van de schoenen hebben hun handtekening op de schoenen gezet, die voor het goede doel geveild worden. 80 procent van de opbrengst gaat naar Starlight Children’s, een organisatie die zich inzet om zieke kinderen en hun familie afleiding en plezier te bezorgen in het ziekenhuis. Geïnteresseerden kunnen hier een bod plaatsen. Wie uiteindelijk een paar koopt, haalt niet alleen de exclusieve schoenen in huis maar krijgt er ook nog eens een rondleiding in de filmstudio bij.

Louboutin

Bioracer

Last but not least, kunnen fans van Star Wars ook gaan sporten in kleren geïnspireerd op ‘The Last Jedi’. Het Belgische merk Bioracer heeft namelijk samengewerkt met Disney aan een collectie shorts en shirts met de ‘Star Wars’-iconen op. De collectie is nu online te koop en bij geselecteerde retailers.

Bioracer