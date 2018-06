Van teenschoenen tot badslippers met heuptasje op: 3 nieuwe absurde schoenen TVM

01 juni 2018

09u56 3 Style Er zijn deze week weer een aantal nieuwe schoenen opgedoken, die – en terecht – vragen doen rijzen. Of ze geniaal of net afschuwelijk zijn, daar laten we jullie zelf over beslissen. We kozen er 3 uit.

De badslippers met heuptasje op

Badslippers zijn weer in de mode en ook heuptasjes doen het terug goed, het was maar een kwestie van tijd voor iemand de twee trends zou combineren in één. Ideaal voor het aankomende festivalseizoen, hoewel je er waarschijnlijk niet meer dan je huissleutels in gepropt krijgt. Nike lanceerde deze week de Benassi “Fanny Pack” slippers, en op het internet worden ze alvast erg positief onthaald.

Crocs met sokken in

Gisteren schreven we nog dat Crocs in de top-10 van meest gehate kledingitems staan, maar hou je vast want het kan nog veel erger. Het Amerikaanse streetwearmerk Alife lanceerde deze week een lichtgrijze variant van de rubberen klompen met alvast een paar witte sokken in vastgenaaid. Horen, zien en zwijgen.

Teenschoenen

Doorgaans zijn teenschoenen vooral populair onder joggers en hardlopers, maar nu maken ze ook in de modewereld hun opwachting. Ontwerper Jonathan Anderson van het merk J.W. Anderson en Loewe heeft namelijk een paar zwarte sandalen uitgebracht met – je raadt het al – tenen op. De Britse Vogue heeft ze uitgeroepen als de zomerschoen van het jaar, op sociale media zijn mensen iets minder grote fan. “Dit is mijn grootste nachtmerrie, ze doen gewoon pijn aan mijn ogen”, schrijft iemand bijvoorbeeld over de teenschoenen.

LOEWE RESORT 2019 Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 mei 2018 om 10:41 CEST