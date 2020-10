Van teddy jas tot color blocking: fall in love met deze 5 herfsttrends uit de NINA by Bel&Bo collectie Aangeboden door Bel&Bo

07 oktober 2020

08u00 0 Style Het wordt buiten nu wel echt kouder, maar jij houdt het lekker warm in stijl met deze 5 grote herfsttrends. NINA en Bel&Bo ontwierpen samen een collectie gebaseerd op de trends van het moment én op het ritme van het leven. Get comfy met een teddyjas die je als een dekentje om je heen slaat of durf te experimenteren met color blocking. Extra leuk: je kan deze trends allemaal mixen en matchen!

De teddyjas

Ook zo’n onverbeterlijke koukleum, zelfs als het nog niet eens écht winter is? Dit najaar kan je je favoriete dekentje gewoon als kledingstuk dragen: de teddyjas! En alsof het nog niet fijn genoeg is dat je de hele tijd het gevoel hebt geknuffeld te worden, is de teddyjas ook nog eens heel makkelijk te stylen. Draag ‘m op een simpele jeans en boots of combineer met contrasterende texturen zoals zijde en (nep)leder. Je kan geen fouten maken, beloofd!

Jas van Nina by Bel&Bo, 79,99 euro, online en in de winkels te koop

Roestkleur

Roest, of de kleur van een zonsondergang tijdens een late Indian Summer, is dé kleur van de herfst. Of je nu een bleke huid hebt of een tintje: deze kleur staat bijna iedereen prachtig! Combineer met beige, zwart of die andere kleurentrend van het moment: petrolblauw.

Links:

Trui van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Jurk van Nina by Bel&Bo, 49,99 euro, online en in de winkels te koop

Rechts:

Trui van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Broek van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Stijlvol satijn

Ga voor een tikje luxe en glamour met satijn. Een satijnen hemd maakt elke outfit net wat eleganter: onder een damespak met pumps voor een klassieke look of op een simpele pantalon met sneakers als je het liever een tikje edgy doet.

Blouse van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Broek van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

De flared jeans

Niet meer nodig om je in die skinny jeans te wringen, want dit model is nu écht wel niet meer welkom in je kleerkast. Gelukkig is zijn opvolger, de flared jeans, ultraflatterend voor elke lichaamsvorm! Draag er een vrolijke trui op of dress it up met een hemd en blazer voor op kantoor.



Trui van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Broek van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Color blocking

Geen zin om te verdwijnen in het herfstdecor buiten? Maak je outfit met herfstkleuren wat interessanter met kledingstukken in contrasterende tinten. De enige regel, is dat er geen regels zijn. Oftewel: speeltijd voor grote meisjes!

Jas van Nina by Bel&Bo, 79,99 euro, online en in de winkels te koop

Sjaal van Nina by Bel&Bo, 14,99 euro, online en in de winkels te koop

Deze herfsttrends zelf naar je kleerkast halen? Ontdek de Nina by Bel&Bo-collectie in een Bel&Bo-winkel in je buurt of op bel-bo.be/nina.