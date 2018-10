Van supermarkten tot cruiseschepen: dit zijn de meest bijzondere shows van Chanel

Style

Van een gigantische leeuw onder het iconische glasraam van Grand Palais in Parijs tot een Chanel-supermarkt óf -luchthaven. Karl Lagerfeld slaagt er telkens weer in om de fashionwereld te verwonderen met zijn unieke settings. En ook zijn collectie voor komend voorjaar was een schot in de roos, met zomerse taferelen op het strand. Wij maakten een overzicht van de meest bijzondere shows van Chanel aller tijden.