Van Stijn Van de Voorde tot Bieke Ilegems: bekende Vlamingen ontwerpen massaal eigen collecties TVM

04 december 2019

11u07 0 Style Stijn Van de Voorde, Bieke Ilegems en An Lemmens zijn maar enkele van de Bekende Vlamingen die recent een eigen collectie ontworpen hebben voor een (mode)merk. We maakten er een overzichtje van.

1. Bieke Ilegems x Thelma & Louise

Op de lancering van haar collectie voor het Belgische merk Thelma & Louise zei actrice en presentatrice Bieke Ilegems dat ze als kind 3 dromen had: “Iets met televisie doen, een boek schrijven en een eigen modecollectie ontwerpen. Sinds kort zijn die nu allemaal uitgekomen”. Warm rood en roze zijn haar favoriete kleuren, dus de collectie bevat dan ook tal van items in die tinten. Verder zijn de stukken vooral op-en-top vrouwelijk en elegant, zonder té meisjesachtig te zijn. Kortom zoals Ilegems zich ook zelf graag kleedt. “Ik wilde kleren ontwerpen waar alle vrouwen zich mooi en goed in zouden voelen. Kleren die je kan dragen zoals je het zelf wilt: zacht en sierlijk of net wat stoerder.”

De collectie is vanaf februari 2020 te koop in de winkels van Thema & Louise en ook online. Prijzen zijn voorlopig nog niet bekend.

2. Peter en Jitske Van de Veire x Tadaaz

Geen modecollectie voor Peter en Jitske Van de Veire, wel een aantal kerstkaartjes voor het Belgische merk Tadaaz. Het resultaat zijn 5 unieke en humoristische kaarten die op een subtiele manier belangrijke maatschappelijke thema’s aankaarten zoals body positivity en LGBTQA+. Vader en dochter bedachten samen de verschillende ideeën, Jitske tekende de ontwerpen met de hand en Peter ontfermde zich over de tekst. Alle kaartjes kunnen verder gepersonaliseerd worden met eigen foto en tekst. Voor wie geen inspiratie heeft wat te schrijven op de kaarten, helpt het duo je verder op maandag 9 december tijdens een Facebook-livestream.

De kaartjes zijn te koop via tadaaz.be. De prijzen zijn afhankelijk van het aantal stuks en beginnen bij € 1,16 per kaart.

3. Stijn Van de Voorde x Johny be good

Naar aanleiding van zijn komende theatervoorstelling ‘For those about to rock: I salute you’ slaat Stijn Van de Voorde de handen in elkaar met het Belgische label Johny be good, dat bekend staat om geborduurde hemdjes en T-shirts. Het leek hem een leuk idee legendarische of herkenbare muziekscènes op een T-shirt te borduren. Het resultaat is een capsulecollectie met 3 verschillende illustraties: Liam Gallagher, Jimi Hendrix en Elvis Presley. Alle stuks zijn uniseks, beschikbaar in wit, lichtblauw en roze, zijn gemaakt van 100% organisch katoen en dragen het fairwear-label.

Prijzen variëren tussen € 30 en € 60. De collectie is online te koop.

4. Sabine Peeters en Edith Dohmen x Xandres en Xandres Gold

Influencers en body awareness activistes, Sabine Peeters en Edith Dohmen, ontwierpen samen een limited collectie voor Xandres en Xandres Gold. De kledinglijn combineert fluo accenten en knitwear die knipoogt naar seventies skiresorts met kleuren en prints in art-decostijl. “We zijn vooral heel trots dat onze collectie in élke maat beschikbaar is”, vertellen de ontwerpsters. “Het hokjesdenken over regular size en plussize is verleden tijd. Mode kan en mag fun zijn voor iedereen.”

De collectie is in de winkels en online beschikbaar. Prijzen variëren tussen € 75 en € 269.

5. An Lemmens x LolaLiza

Voor de Belgische winkelketen LolaLiza ontwierp presentatrice An Lemmens een feestcollectie waarbij vrouwelijkheid en glamour centraal staan, maar dan op een toegankelijke manier gebracht voor iedereen. De collectie bestaat uit 5 kledingstukken, gaande van een glitterlook tot een klassieke zwarte blazerjurk. “Feesten doe je op de dansvloer in een sexy jurk, maar even goed aan tafel tijdens een lekker etentje met vrienden in een comfortabele, feestelijke jumpsuit. Ik ben heel erg blij dat ze bij LolaLiza mijn ideeën zo goed konden vertalen in hun praktische uitvoering en kan niet wachten om mijn collectie in het straatbeeld te zien”, vertelt ze er zelf over.

De collectie is vanaf 5 december te koop bij geselecteerde LolaLiza-filialen en online. Prijzen zijn voorlopig nog niet bekend.

6. Tom Boonen x Tom Tailor

Voormalig wielrenner Tom Boonen wordt al een tijdje gekleed door Tom Tailor en dat beviel beide partijen blijkbaar goed, want nu komen ze samen met een capsulecollectie naar buiten. De lijn bestaat uit een 15-tal stuks, inclusief een eigen logo met daarin een bommetje, verwijzend naar Toms Instagram @bomtoonen en de bijnaam die hij kreeg toen hij nog wielrenner was: de Bom van Balen. Opvallend is ook het veelvuldig gebruik van fluogeel: een van Toms lievelingskleuren in het autoracen.

De prijzen variëren van € 19,99 voor een T-shirt tot € 59,99 voor de jeans en truitjes. De collectie zal beschikbaar zijn in de winkel vanaf 20 januari 2020.

7. I.Ma.Gi.N. Jewels x Yentl Keuppens

“Juwelen zijn altijd magisch voor me geweest. Er was niets leuker dan stiekem de juweeltjes van mijn mama te dragen. Liefst goud, want dat is al zo lang mijn favoriete kleur”, vertelt influencer Yentl Keuppens. Zij ontwierp voor de feestdagen voor I.Ma.Gi.N. Jewels een kleine collectie juwelen, bestaande uit 2 halskettingen en 2 soorten oorbellen.

Prijzen variëren tussen € 46 en € 56. Online en in de winkel te koop.