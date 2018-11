Van smokey eyes tot gelnagels: zo verwijder je moeilijke make-up Liesbeth De Corte

07 november 2018

17u21 0 Style Onze avondroutine? Even de badkamer induiken, tanden poetsen en alle make-up verwijderen. De ene keer duurt dat al wat langer dan de andere. Zéker als je een vervelende eyeliner of knalrode lippenstift moet wegschrobben en er na een uur nog restjes achterblijven. Maar moeilijk gaat ook: dankzij deze tips is het klusje in een wip geklaard.

Uitdaging 1: smokey eyes

Niets zo sexy als een zwoele oogopslag. Het enige probleem bij een smokey eye? Hoe beter je hem zet, hoe moeilijker het wordt om het resultaat te verwijderen. Vooral waterproof mascara en eyeliner hebben de vervelende gewoonte om je vochtige doekje te negeren. Ze blijven lekker zitten waar ze zitten.

Natuurlijke oliën zijn dan een handig hulpmiddel. Haal jojobaolie, kokosolie of zelfs olijfolie uit de kast en doe een paar druppeltjes op je vinger. Gebruik vervolgens je vingertoppen om de olie zachtjes in te masseren over je gesloten oogleden en je wimperranden.

Wacht dan tien seconden en haal met een wattenschijfje de olie en de laatste restjes weg. Het geheim? Wrijf vooral niet te hard, dan trekt de huid rond je ogen alle richtingen uit en is niet gezond voor je wimpers. Plaats het watje gewoon op je ogen en veeg er voorzichtig mee naar beneden. Is er wat olie in je oog gekomen? No worries, die is niet schadelijk. Plens voor de zekerheid wat water in je gezicht, zodat je niet wazig ziet.

Uitdaging 2: knalrode lippenstift

Of je nu naar kantoor gaat of ‘s avonds op stap bent met vriendinnen: je wil dat je rode lipstick zo lang mogelijk blijft zitten. En als je een degelijk exemplaar hebt gekocht, lukt dat ook. Alleen zit je dan opgezadeld met een ander probleem: je krijgt de kleur er niet meer af.

Gelukkig is de kans groot dat je een reddende engel in jouw badkamerkastje hebt staan. Vaseline to the rescue! Smeer wat over je lippen en laat dit een paar minuten intrekken. Veeg het dan weg met een natte doek of tissue en je zal merken dat je lippen weer proper én zacht zijn.

Uitdaging 3: gellak

Nood aan een verwennerij-momentje? Dan is een manicure de perfecte oplossing om je in de watten te laten leggen. Alleen zit je dan een week of twee later met de gebakken peren. Iedereen die al eens gellak heeft gehad, weet dat die dingen superstevig zijn waardoor je ze maar moeilijk van je nagels krijgt.

Eerst en vooral: weersta de verleiding om de lak er af te trekken. Soms kan het dan voorvallen dat je een stukje nagel mee afscheurt. De beste optie is om langs te gaan bij een nagelsalon. Heb je geen tijd, zin of centjes? Dan kan je thuis ook aan de slag met een nagelvijl, nagellakremover met aceton, watjes en kleine stukjes aluminiumfolie.

Eerst vijl je je nagels, totdat de glans van je gellak verdwenen is. Dan dompel je een watje onder in nagellakremover en plaats je het over je nagel. Zorg ervoor dat je nagel helemaal bedekt is. Vouw er dan wat aluminiumfolie omheen zodat alles strak blijft zitten. Herhaal dit bij elke vinger en wacht dan 10 tot 20 minuten. Et voilà, dan zou je de lak met gemak moeten kunnen verwijderen. Aceton kan je nagels wel uitdrogen en brozer maken. Verzorg op het einde daarom je handen goed met een hydraterende crème of olie.