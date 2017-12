Van schoolmeisjes tot fashionista's: het kraagje is terug BIEKE CORNILLIE

18u36 0 Foto's Lilirooz Style Keurig voor de dag komen, maar je te pletter zweten door dat hemd onder die trui? Tegenwoordig kan het een pak gemakkelijker, dankzij het losse kraagje. «Veel comfortabeler en het past onder álles.» Prijs: 20 tot 85 euro.

Kijk straks maar eens goed rond aan de feestdis. Goeie kans dat er bij je nichtjes, tantes, zussen en vriendinnen een kraagje onder hun glitterjurkje, feestelijk T-shirt of foute kersttrui piept. Wat niet per se betekent dat ze een blouse dragen. Dit seizoen zijn de losse kraagjes immers overal. Inderdaad, een halsstuk zonder hemd. Van ZEB over JBC tot Veritas: de rekken kunnen niet snel genoeg bijgevuld worden. «Vorig jaar hadden we ze ook al, maar dit jaar is het assortiment pas echt uitgebreid. En ze vliegen de deur uit», klinkt het bij ZEB. «Pieces heeft er, ze zitten in de collectie van Astrid Bryan... Het witte kraagje — de klassieker — gaat bijzonder vlot over de toonbank, maar ook de opvallende exemplaren, zoals eentje met luipaardprint, zijn bijzonder populair.»

De variatie is eindeloos. In kant, goud, zilver, jeans, met boogjes en ronde boorden, met steentjes en pailletten...

