Van saai naar trendy: de mooiste beige handtassen Liesbeth De Corte

29 mei 2020

08u03 0 Style Beige, saai? Allesbehalve. Lange tijd was het een kleur die vooral gedragen werd door omaatjes, maar nu hangen de kleerkasten van stijliconen er ook vol mee. Nog op zoek naar een item in deze trendy tint? Kies dan voor een handtas. Wij zochten alvast enkele mooie exemplaren uit.

Toegegeven, beige is niet meteen de meest spannende kleur. En toch is het de laatste maanden een echte trend om je outfit af te stemmen op de nudetint. Heel chique als je het combineert met wit of zwart, of gaat voor een monotone look. Al spring je nog meer in het oog als je beige draagt met felle kleuren zoals rood, oranje of kobaltblauw. Die kleuren kunnen dan echt voor zich spreken en het item in beige zorgt ervoor dat het geheel in balans blijft.

Nog op zoek naar een bijpassende handtas? Wij zochten enkele mooie exemplaren uit. Van een totebag over een heuptas tot eentje met parels: er is voor iedereen wat wils.

