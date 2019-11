Van saai naar sexy: de cardigan maakt z’n comeback Liesbeth De Corte

22 november 2019

10u03 2 Style De winter nadert met rasse schreden. Dat betekent dat onze kleerkast weer volgeladen ligt met dikke truien, hoodies en - jawel - cardigans. De wollen vest is erin geslaagd om het oubollige imago van zich af te schudden en kan een outfit zelfs de nodige va-va-voom geven.

Jarenlang stond de cardigan synoniem voor saai en ouderwets. Iets wat je grootmoeder of Doortje uit F.C. De Kampioenen zou aantrekken. Maar de laatste tijd is daar verandering in gekomen, en dat heeft het kledingstuk onder meer te danken aan Katie Holmes. De actrice was tijdens de modeweken in september op stap in New York en werd door paparazzi vastgelegd op de foto. Ze droeg een vest van het Amerikaanse modemerk Khaite, met daaronder een kasjmieren beha van hetzelfde merk. Een combo die het internet blijkbaar deed ontploffen, want de afbeelding ging in een mum van tijd viraal.

Het duurde niet lang of andere sterren wilden in de voetsporen treden van Katie Holmes. Modellen als Bella en Gigi Hadid, Kendall Jenner, Kaia Gerber en zangeres Camilla Cabello namen daarbij het voortouw, en ook zij combineerden een wollen vestje met een streepje naakt. Oftewel werd er een beha onder gedragen, oftewel helemaal niets. Nada, noppes, nul. Slechts twee of drie dichte knoopjes moesten voorkomen dat ze met een blote buste op straat liepen. Om maar te zeggen: de cardigan werd plots een gewaagde outfitkeuze.

Ondertussen zie je het kledingstuk ook steeds vaker verschijnen op Instagram, op straat en in de winkelrekken. Wil dat zeggen dat de cardigan officieel z’n comeback gemaakt heeft? “Eigenlijk is het nooit écht weggeweest”, nuanceert styliste Linda Van Waesberge. “Waar vroeger vooral omaatjes en stijve types enthousiast werden als ze zo’n gilet zagen liggen in een winkel, nemen hippe trendsetters het nu ook mee naar de paskamers. En zij zien er leuk uit omdat ze het op een plezante manier dragen.”

Het enige nadeel? Niet iedereen durft met een zichtbare beha (of géén) op straat te lopen, laat staan op het werk. Hoe kan je zo’n vestje dan toch op een originele manier dragen? “Dat is moeilijk. De klassieke manier - een cardigan over een kleedje of eentje met een riem erover - blijft seutig”, stelt Van Waesberge vast. Gelukkig heeft ze een aantal tips hoe je het wél moet aanpakken.

1. “Alles valt of staat met de manier waarop je zo’n cardigan combineert. Je kan het bijvoorbeeld dragen over een fijne, bijna doorzichtige, coltrui. Op die manier creëer je een mooie moderne look.”

2. “Kies niet voor een jurk of witte blouse met een kleurrijke cardigan. Dat oogt enorm ouderwets. Behalve als je met dezelfde tinten werkt. Dat geeft wél een tof effect.”

3. “Ik raad ook aan om te kiezen voor een heel klein of mega-oversized exemplaar. Trek het aan over een lange bloemenjurk, dan kan je niets misdoen.”

4. “Een leuk idee voor tijdens de feestdagen: combineer een jurk met blote rug met een cardigan, maar doe het vestje averechts aan. Op die manier blijft je rug bloot. Hoe later op de avond, hoe sneller je het kunt uitzwieren.” (lacht)

1/ Oversized alpaca-cardigan van COS, € 89, online en in winkels te koop.

2/ Korte cardigan met ballonmouwen van Esprit, € 69,99, online en in winkels te koop.

3/ Cardigan van merinowol van UNIQLO, € 39,90, online en in winkels te koop.

4/ Cardigan van Filippa K, € 235, online en in winkels te koop.

5/ Cardigan van Moss Copenhagen, € 79,95, online te koop.

6/ Roze cardigan van Arket, € 89, online en in winkels te koop.

7/ Oversized cardigan van Valentine Witmeur Lab, € 340, online te koop.

8/ Vestje met knopen van Zara, € 29,95, online en in winkels te koop.