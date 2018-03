Van ruitjes tot whisky: Schotland is hipper dan ooit dankzij populaire Netflixserie 'The Crown' David Devriendt

07 maart 2018

17u01 0 Style Dit seizoen waan je je in de Schotse Hooglanden, want tartan is overal. De mythische kiltstof slaat niet alleen tilt op de catwalks en in je kleerkast, ook in onze interieurs is het ruiten troef. En zelfs de culinaire wereld gaat overstag voor het land van haggis en whisky. Go Glasgow !

Overdonderende doedelzakmuziek en meer dan honderd mannen in traditionele kilts met bontmuts en al. Het was een spektakel om u tegen te zeggen, die ‘Music Show Scotland’, onlangs in Vorst Nationaal en het Sportpaleis. Een stukje Highlands in de Lage Landen. Indrukwekkend, dat zeker, maar de échte invasie van de Schotten vond niet plaats in Brussel of Antwerpen, wel in Parijs en Milaan. Tijdens de modeweken, waar de collecties voor deze lente voorgesteld werden, kleurden zowel de vrouwen- als de mannencatwalks nog Schotser dan ‘Braveheart’, ‘Rob Roy’ en ‘Lady Macbeth’ samen. Het tartan was er niet te tellen. Tal van ontwerpers grepen er gretig naar de traditionele kiltstof, in alle mogelijke kleuren en uitvoeringen. Van petjes en tassen tot jurken, mantels, bloezen, broeken en natuurlijk ook rokken ... Zelfs sokken ontsnapten er niet aan. Het was de ‘Clash of the Tartans’.

Tartan is trendy omdat je er alle kanten mee uit kan Trendwatcher Hilde Francq

