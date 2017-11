Van Raf Simons tot Marie Jo: deze merken vielen in de prijzen op de allereerste Belgian Fashion Awards Timon Van Mechelen

13u40 0 andrea buccella Raf Simons. Style Gisteren werden in het kader van Fashion Talks in Antwerpen de eerste Belgian Fashion Awards uitgereikt. Flanders DC, MAD, Knack Weekend en Le Vif Weekend bekroonden gevestigde en veelbelovende talenten uit de Belgische mode. Hoogtepunt was ontwerper Raf Simons die helemaal uit New York naar de Scheldestad afzakte om zijn prijs van ‘Designer of the year’ in ontvangst te nemen.

De prijzen werden uitgereikt in de zeven volgende categorieën:

1. Jury Prize: Dries Van Noten

Wie het over Belgische mode heeft, denkt onmiddellijk aan Dries Van Noten. Een honderdste defilé in Parijs en een boek over deze honderd shows, maakten van 2017 zijn jaar. Zijn reputatie is internationaal, zijn talent ontegenzeglijk verbonden met Antwerpen. Een indrukwekkend jaar dat bekroond werd met de juryprijs.

2. Fashion brand of the year: Marie Jo

Deze prijs werd door het grote publiek gekozen op de websites van Knack Weekend en Le Vif Weekend. De jury selecteerde deze merken omdat ze zich dit jaar hebben onderscheiden. In totaal brachten meer dan 25.000 lezers hun stem uit. Het Belgische lingeriemerk Marie Jo sleepte met de meeste stemmen de prijs in de wacht.

3. Most promising graduate: Rushemy Botter

Wij waren ook al razend enthousiast over zijn afstudeercollectie, en blijkbaar waren we niet alleen. De award van meest veelbelovende afgestudeerde aan een van onze zeven grote Belgische modescholen ging gisteren naar Rushemy Botter die vorige zomer is afgestudeerd aan de Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Hij zette met zijn mannencollectie een fris en hedendaags modebeeld neer dat op een creatieve manier een hommage brengt aan Curaçao. De jonge ontwerper zal in januari voor de tweede keer zijn collectie presenteren in Parijs. Rushemy Botter ontvangt voor deze award een waardebon van 500 euro aan stoffen van The Fabric Sales.

BELGA Rushemy Botter hier te zien op de uitreiking van de Belgian Fashion Awards.

4. Entrepreneur of the year: Komono

Ondernemer(s) van het jaar zijn Anton Janssens en Raf Maes van het label Komono. Hun horloges en brillen worden wereldwijd gedragen. Komono wordt in meer dan vijftig landen verkocht en opende, na Antwerpen in september, een tweede boetiek in onze Belgische hoofdstad.

5. Designer of the year: Raf Simons

De eer van ontwerper die de jury het meest wist te bekoren, viel te beurt aan Raf Simons. Als creatief directeur maakte hij Calvin Klein opnieuw tot een van de meest gewilde modelabels. Tegelijk slaagt hij erin om dit naadloos te combineren met zijn eigen label en op die manier twee werelden neer te zetten. De ontwerper kwam helemaal van New York naar Antwerpen om de prijs zelf in ontvangst te kunnen nemen.

6. Emerging talent of the year: Façon Jacmin

De tweeling achter het jonge denimlabel voor vrouwen Façon Jacmin was gisteren duidelijk geëmotioneerd toen ze te horen kregen dat ze deze prijs gewonnen hadden. Ze brengen hun tijdloze en veelzijdige creaties uit Japanse denim op een originele manier tot bij de consument. Ségolène en Alexandra ontvangen voor deze award een geldprijs van 5.000 euro, aangeboden door de organiserende partners. Je kunt binnenkort hun collectie ontdekken aan de hand van een installatie in de hal van het Mode Museum Provincie Antwerpen.

7. Professional of the year : Inge Gronard

Deze prijs wordt toegekend aan een stylist, fotograaf, make-up/hairartiest of een mannequin die een uitzonderlijk jaar kende. Het was Inge Grognard die in de prijzen viel gisterenavond. De make-upartiest vult de grote Belgische ontwerpers perfect aan sinds haar debuut en dat van de Zes van Antwerpen. De afgelopen 30 jaar heeft ze met haar conceptuele make-up tal van trends en tendensen neergezet en ze blijft de volgende generaties inspireren. De site The Business of Fashion, een wereldautoriteit in de modesector, benoemde haar dit jaar tot één van de 500 meest invloedrijke modemensen ter wereld.