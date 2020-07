Van Rachel Green tot Blair Waldorf: deze personages vinden we het meest stijlvol Margo Verhasselt

28 juli 2020

11u52 0 Style Van een Russische seriemoordenaar tot een steenrijke New Yorker met een haarband: zeggen dat de mode-iconen die we zien op televisie ons inspireren, is een understatement. Dat blijkt ook uit een bevraging door de Britse advieswebsite Van een Russische seriemoordenaar tot een steenrijke New Yorker met een haarband: zeggen dat de mode-iconen die we zien op televisie ons inspireren, is een understatement. Dat blijkt ook uit een bevraging door de Britse advieswebsite Flawless.org

De website ging bij 1.798 televisiefans na bij wie ze vooral hun stijladvies halen. Wat blijkt? Op nummer één prijkt koffie- en modeliefhebber Rachel Green van de hitserie Friends. Je moet de woorden ‘De Rachel’ nog maar horen, of je weet al waarover het gaat. Er is zelfs een Wikipedia-pagina aan gewijd. Weet je toch niet waar alle heisa over gaat? We doelen op het kapsel van Rachel Green, het personage dat Jennifer Aniston vertolkte in ‘Friends’. Vanaf de mid jaren 90 was haar halflange bob met losse laagjes de meest begeerde coupe ter wereld en ook de kledingstijl van het personage was en is razend populair. Van mini-rokjes tot sexy jurkjes en bedrukte sweaters: de garderobe van het personage is opnieuw helemaal in.

Rachel wordt gevolgd door de Russische seriemoordenaar Villanelle (gespeeld door Jodie Comer) van Killing Eve. Fans werden verliefd op zowel het personage als haar stijl wanneer ze op het scherm verscheen in een roze jurk in 2018. Ondertussen worden vooral de kostuums met print en kleurrijke jurkjes gesmaakt.

Op de derde plaats strandt - hoe kan het ook bijna anders - Carrie Bradshaw (gespeeld door Sarah Jessica Parker) van Sex and the City. Veel uitleg heeft haar garderobe niet nodig. Denk: tutu’s, Manolo Blahnik’s en bling bling. Carrie wordt op de voet gevolgd door twee andere New Yorkse fashionista’s. Niemand minder dan Blair Waldorf van Gossip Girl (gespeeld door Leighton Meester) behaalt samen met Jessica Pearson (gespeeld door Gina Torres) uit Suits de vierde plaats.

De vijfde en laatste plaats is voor Will Smith en Ashley Banks (Tatyana Ali) van The Fresh Prince of Bel-Air, Kelly Kapowski (Tiffani Thiessen) van Saved by the Bell, Alexis Colby (Joan Collins) van Dynasty en Sophia Marlow van Girlboss.