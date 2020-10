Van pofmouwen tot imkerhoeden: dit zijn de trends voor deze lente zoals gespot op de Paris Fashion Week Roxanne Wellens

09 oktober 2020

16u12 0 Style In september was het weer ‘fashion month’: een maand waarin alle bekende designers hun collecties voor aankomende seizoenen tonen in grote wereldsteden. De New York Fashion Week mocht de spits afbijten, gevolgd door Londen en Milaan. Het gezegde luidt: save the best for last. Daarom wordt Parijs elk jaar bewaard als dessertje, om de modemaand met een knaller af te sluiten. Dit jaar was dat niet anders. Neem een kijkje achter de schermen van de Paris Fashion Week en ontdek welke trends er binnenkort misschien in jouw kleerkast hangen.

De pandemie heeft dan misschien roet in het eten gegooid, de modemaand is gewoon doorgegaan. Anders, maar zeker niet minder glamoureus. Op de catwalk zagen we een week lang excentrieke kleurexplosies, afgewisseld met sombere, donkere outfits die de sfeer van afgelopen maanden goed weergeven. En er waren ook een paar opvallende, nieuwe trends.

Big shoulders

Misschien wel dé grootste trend op de modeweek waren de ‘big shoulders’. Verschillende grote modehuizen waaronder Balenciaga, Dior, Louis Vuitton en Isabel Marant zetten hun schouders onder deze nieuwe trend, afkomstig uit de jaren ‘30. Toen gebruikten designers zoals de Italiaanse Elsa Schiaparelli schoudervullingen en pofmouwen, zodat vrouwen zich zelfzeker en krachtig zouden voelen. En ook vandaag is dat fashion statement nog actueel. Sommigen hielden de puffy schouders subtiel, zoals Chanel. Terwijl onder andere Rick Owens en Patou helemaal over the top gingen.

‘Deconstruction’

Opvallend deze editie van de Parijse modeweek, waren jurken en bloezen die eruit zien als een samenraapsel van verschillende kledingstukken. Geïnspireerd op de DIY beweging, die sinds de wereldwijde lockdown enorm aan populariteit won? Christopher Esber, Ellery, ROKH en co doen ons voor hoe je de schaar in je garderobe kunt zetten, om je oude kleren te transformeren in iets helemaal nieuws. Merk zeker ook de krijger-achtige harnassen op die de modellen dragen. Niet alleen grote schouders kunnen dus dienen als een manier om je als vrouw meer in je kracht te voelen. Dat belooft voor aankomende lente...

Los-gaan

Dat de coronacrisis de mode enorm heeft beïnvloed, wordt hier wederom duidelijk. Oversized, slungelachtige outfits zijn helemaal in, en zullen dat nog wel een tijdje blijven. We zagen dezelfde tendens ook al op de modeweken in New York, Londen en Milaan. Brede broeken, te grote blazers en hemden waarin je zwemt. Is mode dan eindelijk een beetje comfortabel geworden?

Doorschijnend

Het heeft wel iets: je eigen huidskleur inzetten als accessoire. Modehuizen Givenchy, Dior en Giambattista waren er schijnbaar ook fan van, want ze kwamen alledrie met een doorkijkjurk. Sommige exemplaren zorgen voor een Cleopatra look and feel, terwijl anderen er heerlijk dromerig, bohemian of net erg stoer uitzien.

Gezichtsbedekking

Het mocht er niet aan ontbreken: creatieve alternatieven voor een mondmasker. Of ze allemaal even veilig zijn is te betwisten, maar ze zien er in elk geval wel erg bijzonder uit. Kenzo is koploper dit jaar met zijn grote, imkerachtige netten. Rick Owens brengt dan weer een futuristische invulling van het mondkapje. Maar de prijs voor aller bijzonderste ‘mondmasker’ gaat toch naar Paco Rabanne, die met een glitterende gouden regen de show kwam stelen.

