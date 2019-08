Van plussize kledij naar plussize schoenen: Universal Standards lanceert laarzen die elke vrouw passen LDC

24 augustus 2019

08u04 2 Style Anno 2019 is plussize goed ingeburgerd. Op de catwalk zien we steeds vaker modellen met maatje 40, en ook het aanbod in de winkelrekken wordt steeds groter. Alleen de schoenenwereld lijkt hopeloos achter te lopen. Het bekende modemerk Universal Standard wil daar nu verandering in brengen.

Vrouwen leven op steeds grotere voet. Letterlijk dan: terwijl de gemiddelde schoenmaat in 1995 nog 37,5 bedroeg, heeft de gemiddelde vrouw ondertussen al maat 39. Maar jammer genoeg zijn de adresjes waar vrouwen met een grote schoenmaat terechtkunnen, nog steeds op één hand te tellen. Hoog tijd om daar komaf mee te maken, dacht Universal Standard.

Dit Amerikaanse merk staat bekend om z’n missie: het wil veranderen hoe de fashion-industrie omgaat met maten. In dat opzicht is het geen grote verrassing dat ze schoenen op de markt brengen die ook verkrijgbaar zijn in grotere maten. “We willen dat alle vrouwen die houden van mode er ook toegang toe krijgen. Daarom maken we nu schoenen waar de meeste vrouwen in passen”, vertelt oprichtster Alexandra Waldman aan Vogue.

Het gaat om zwarte laarzen met een blokhak en gouden randje. De schoen is verkrijgbaar in twee modellen: een korte laars, genaamd Porto, en een kniehoog model, genaamd Lisbon. Er is voor iedereen wat wils, want de schoenmaat loopt op van het Amerikaanse maatje 6 tot en met 13. Ter info: 13 is vergelijkbaar met Europese maat 47. De schoenen zijn beschikbaar op de site van Universal Standardsen kosten $ 250 to $ 250280 (omgerkend ongeveer € 225 en € 250).

Zijn de schoenen niet volledig jouw dada? Vrouwen met een grote schoenmaat kunnen ook bij deze adresjes terecht:

GrandEleganza

Webshop GrandEleganza is een initiatief van de jonge Antwerpse Charlotte De Ridder. Ze heeft zelf schoenmaat 43 en was de naar eigen zeggen eindeloze zoektochten beu. Op de webwinkel verkoopt ze schoenen vanaf maat 41. Het aanbod is (nog) niet gigantisch, maar wel betaalbaar én trendy.

Meer info: www.grandeleganza.be

Schoenen Vanluechene

Bij schoenenwinkel Vanluechene in Roeselare en Rumbeke koop je naast schoenen in ‘gewone’ maten, ook modellen in hele kleine én grote maten. Hun aanbod daarin is redelijk klassiek, maar wel ideaal als je bijvoorbeeld stijlvolle pumps of chelsea boots (enkellaarsjes met een rekker aan de zijkant) zoekt.

Meer info: www.vanluechene.be

Zalando

Voor wie het hip en trendy mag zijn, zit bij Zalando aan het juiste adres. Hun schoenenaanbod loopt namelijk op tot maat 51,5 (!), al vind je in die categorie wel voornamelijk sneakers. Pumps en andere schoenen met hak gaan meestal tot maat 43.

Meer info: www.zalando.be

Wayez Shoe

Wayez Shoe in Anderlecht is een typische traditionele schoenenwinkel, met een allesbehalve typisch aanbod. Ze verkopen namelijk damesschoenen tot maat 48. Zowel wie op zoek is naar klassieke hoge laarzen en pumps als sneakers komt hier aan haar trekken.

Meer info: wayezshoe.be

Van Loock

Van Loock is nog zo’n uitgelezen winkel voor vrouwen met een maatje meer, aan hun voeten dan. Ze verkopen een ruim aanbod damesschoenen tot maat 44, en hebben onder andere hippe loafers en toffe sandalen in hun aanbod zitten. Van Loock heeft een fysieke winkel in Zandhoven en een webshop.

Meer info: www.vanloock.com