Van opvallend mosgroen tot klassiek donkerrood: 7 x de mooiste nagellak voor deze herfst Valérie Wauters

31 augustus 2020

16u53 0 Style Of je het nu leuk vindt of niet: de frissere temperaturen en miezerige dagen zijn het ultieme bewijs dat de herfst er zit aan te komen. Samen met pumpkin spice latte’s, geurkaarsen en zachte dekentjes maken ook de donkere nagellakkleuren weer hun opwachting.

Nee, het is geen must om je nagellak samen met het seizoen te veranderen, maar leuk is het wel. Zeker als je ziet welke mooie kleuren er deze herfst op ons liggen te wachten. Van aards mosgroen over vrolijke sinaasappeltinten tot donkere herfstklassiekers als blauw, rood en paars: dit is de mooiste nagellak voor deze herfst.

1. Chanel in de kleur ‘Interdit’, 26 euro op Chanel.com.

2. All Tigers in de kleur ‘Seize The Moment’, 12,90 euro bij Planet Parfum.

3. Essie in de kleur ‘Heart of the Jungle’, 12,49 euro bij Di.

4. OPI in de kleur ‘Drama at La Scala’, 15,95 euro bij OPI.

5. Nails inc. in de kleur ‘Bossing It’, 10,95 bij Zalando.

6. Makeup Revolution in de kleur ‘Melt’, 4 euro bij Beautybay.

7. Tom Ford in de kleur ‘Black Cherry’, 31,50 euro bij Parfuma.