Van Noten en Simons in de prijzen op eerste Belgian Fashion Awards KV

21u48

Bron: Belga 0 BELGA Dries Van Noten kreeg de Juryprijs. Hij organiseerde dit jaar zijn honderdste defilé in Parijs. Style In Antwerpen zijn vanavond de eerste Belgian Fashion Awards uitgereikt, een initiatief van de modesector en enkele mediapartners om gevestigde én opkomende Belgische modetalenten de erkenning te geven die ze verdienen. Er waren winnaars in zeven categorieën. De hoofdprijzen gingen naar Dries Van Noten (Juryprijs) en Raf Simons (Ontwerper van het Jaar).

De awardshow vond plaats in het kader van Fashion Talks, een tweejaarlijkse conferentie in de Waagnatie in Antwerpen waar honderden modeprofessionals uit binnen- en buitenland op afkomen om te netwerken en nieuwe inzichten met elkaar te delen. Flanders DC (District of Creativity), de Vlaamse organisatie voor ondernemen in de creatieve industrie en een van de initiatiefnemers, wil naar eigen zeggen met de prijzen de verschillende aspecten van de Belgische modewereld in de schijnwerpers plaatsen en erkenning geven.

De Juryprijs ging tijdens de eerste editie naar Dries Van Noten, onder meer omdat hij dit jaar zijn honderdste defilé in Parijs mocht houden. "Zijn reputatie is internationaal, zijn talent ontegenzeglijk verbonden met Antwerpen", stelt de jury. Simons kreeg dan weer als eerste de titel Ontwerper van het Jaar, omdat hij "als creatief directeur Calvin Klein opnieuw tot een van de meest gewilde modelabels maakte".

BELGA Raf Simons, momenteel creatief directeur bij Calvin Klein.

Er waren ook awards voor Opkomend Talent van het Jaar voor Alexandra en Ségolène Jacmin (Façon Jacmin), Professional van het Jaar voor make-up artieste Inge Grognard, Ondernemer van het Jaar voor Anton Janssens en Raf Maes (Komono), Modemerk van het Jaar voor lingeriemerk Marie Jo (een publieksprijs) en eentje voor de meest beloftevolle afgestudeerde aan een van de zeven grote Belgische modescholen. Die laatste onderscheiding ging naar Rushemy Botter van de Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen.